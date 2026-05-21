¿Peor que Guadalajara y Monterrey? CDMX tendrá el hospedaje más caro del Mundial 2026 por este motivo

El próximo 11 de junio de 2026, el Estadio Azteca hará historia al ser sede de la inauguración del Mundial 2026, Canadá y Estados Unidos. Este evento futbolístico es la razón principal por la que la Ciudad de México experimentará una demanda de hospedaje nunca antes vista, superando incluso a Guadalajara y Monterrey.

Un análisis exhaustivo realizado por el medio especializado The Athletic encendió las alarmas para los aficionados al fútbol. Tras comparar los precios de 96 hoteles en 16 ciudades anfitrionas, los datos arrojaron que la Ciudad de México (CDMX) será la ciudad más cara para dormir durante el Mundial 2026, dejando atrás a las otras metrópolis del país que también serán sedes.

Mundial aumentará hoteles y gran demanda de hospedaje

Aumentos en hoteles y plataformas. La fiebre mundialista provocará que los costos de las habitaciones tradicionales y los alquileres en Airbnb. Las zonas aledañas al "Coloso de Santa Úrsula" serán las más afectadas, con tarifas hoteleras que fácilmente superarán los 3 mil 800 pesos por una sola noche de estancia.

Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, advirtió desde hace un año sobre este inminente fenómeno económico. Según el directivo, los alojamientos podrían registrar un incremento base de más del 300%, impulsado por la llegada masiva de turistas internacionales que buscan presenciar el arranque del torneo organizado por la FIFA.

La capital mexicana se ha posicionado como un destino urbano muy accesible para los viajeros. Puente destacó que la ciudad se encuentra en el top 20 mundial con la tarifa más baja, promediando apenas 79 dólares por noche, siendo junio uno de los meses con menor ocupación en un año regular.

Estiman que la CDMX recibirá un mínimo de 80 mil turistas y aficionados diarios durante la jornada de partidos. Esta avalancha de visitantes agotará rápidamente la disponibilidad de habitaciones, encareciendo todo el mercado.

Guadalajara y Monterrey mantendrán precios ligeramente más estables debido a que no albergarán el partido inaugural; la capital se convertirá en un auténtico lujo. Planificar tu viaje con inteligencia financiera será la única forma de disfrutar la máxima fiesta del fútbol sin comprometer tu patrimonio ni endeudarte por los próximos años.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS