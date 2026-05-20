Producción de miel en México aumenta

México ocupa el décimo lugar en producción de miel a nivel mundial entre 115 países y en 2025 se alcanzó una producción nacional de 60 mil 297 toneladas; en otras palabras, 5% más en comparación con la registrada en 2024 (57 mil 430 toneladas), anunció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Indicó que el aumento refleja el esfuerzo y el compromiso de los más de 47 mil productoras y productores de miel que hay en el país, de acuerdo con el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas del INEGI, el cual detalla que a nivel nacional existen 45 tipos de abejas productoras de miel.

Según la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, en 2020 el volumen de extracción de miel era de 54 mil 122 toneladas, por lo que se aprecia un avance significativo durante el último lustro. En México se elaboran productos como: miel, polen, jalea real, propóleo, veneno de aguijón y cera de abejas.

La actividad apícola posee un valor único gracias a que es una actividad complementaria que convive con la siembra de maíz, hortalizas y la ganadería; predominan los apiarios familiares, con un promedio de entre 10 y 30 colmenas. Además, se caracteriza por su esencia artesanal, pues el manejo de la miel conserva técnicas tradicionales que garantizan su pureza.

Mientras que la comercialización es directa al consumidor, asegurando frescura y precios justos. Asimismo, conserva la diversidad forestal y los bosques regionales, generando ingresos que dinamizan la economía local.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial de las Abejas, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de concienciar sobre su papel crucial. En este sentido, la dependencia entregó Reconocimientos de Buenas Prácticas Pecuarias en Producción de Miel a 60 productoras y productores del Estado de México.

A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural indicó que de las acciones que se hacen para impulsar el cuidado de las abejas destaca la campaña con la finalidad de fomentar prácticas de coexistencia entre la agricultura y la apicultura mediante el buen empleo y manejo de plaguicidas, en coordinación con la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo en el marco del proyecto POLILAC, para proteger a los insectos polinizadores.

Mientras que en las Oficinas de Representación de Chiapas y Quintana Roo se han puesto en marcha medidas con la intención de reducir los casos de intoxicación por la aplicación de plaguicidas y, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se trabaja en el desarrollo de un protocolo de prevención de casos de intoxicación por plaguicidas, que se espera sea una guía para evitar afectaciones a los polinizadores, incluida la abeja Apis mellifera.

También, por medio de las Escuelas de Campo se implementan prácticas agroecológicas, el monitoreo preventivo de plagas y enfermedades y tecnologías para mejorar la obtención de miel y otros productos apícolas que impulsan la economía local, y permiten a las y los apicultores incursionar con éxito en las industrias alimentaria, cosmética y ecológicas a nivel nacional e internacional.

Así como campañas zoosanitarias del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para proteger a las abejas de plagas y enfermedades que pongan en riesgo su supervivencia.

MF