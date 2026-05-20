La empresa aeroespacial SpaceX, del magnate Elon Musk, planea cotizar en el índice tecnológico Nasdaq bajo el símbolo SPCX, según un documento divulgado este miércoles 20 de mayo del 2026 por los reguladores estadounidenses.

La Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, en inglés), publicó hoy un escrito en el que SpaceX solicita su salida a bolsa, aunque omitió el precio que estima la empresa para su oferta pública inicial (IPO) y el porcentaje de la compañía que poseerá Musk.

Según el documento, SpaceX emitirá dos tipos de acciones ordinarias : de clase A, donde su titular tendrá derecho a un voto por acción, y de clase B, donde se otorgará el derecho a diez votos por acción.

El pasado abril, medios económicos como CNBC y Bloomberg revelaron que la compañía del hombre más rico del mundo prevé recaudar con su oferta pública inicial unos 75 mil millones de dólares ( en torno a 64 mil 600 millones de euros).

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Esta cifra la convertiría en la mayor IPO de la historia, un récord que por ahora ostenta Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 recaudó con su IPO unos 29 mil millones de dólares.

En total, la empresa aspira a obtener una valoración de entre 1.5 y 1,75 billones de dólare s, de acuerdo con Bloomberg.

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La compañía, fundada en 2002 por Musk, se ha convertido en el proveedor líder de servicios de lanzamiento orbital de la NASA, y además es propietaria de Starlink, que cuenta con más de nueve mil satélites en órbita.

Asimismo, está ahora fusionada con la empresa de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI, una combinación que tiene como meta "formar el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso, tanto en la Tierra como fuera de ella", según resaltó el empresario el pasado febrero.

JM