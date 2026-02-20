INAPAM: personas de la tercera edad tendrán este descuento en el transporte público

La movilidad es un derecho y no discrimina por edad ni género de las personas. Teniendo esto en cuenta, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) publicó un listado de descuentos en transporte que van del 50 al 100 % para adultos mayores que porten su credencial .

En 2026, el Gobierno de México ha renovado convenios con diversas corporaciones de transporte (tanto público como privado) para fortalecer su uso en beneficio de las y los adultos mayores. La Ciudad de México (CDMX) ofrece acceso gratuito en:

Metro

Metrobús

RTP

Estado de México, por su parte, también se aplican descuentos en diversas líneas de transporte público. Para acceder a estos beneficios, el único requisito es presentar la credencial INAPAM .

Otros estados se suman

Fuera de la capital del país, estados como Chiapas, Guerrero y Morelos ofrecen tarifas reducidas del 50 % en el transporte público, lo que representa un alivio para los adultos mayores.

Adicional a esto, y con la intención de mejorar el acceso a diferentes modalidades de transporte con alivio en el gasto familiar, líneas de autobuses como ADO y Primera Plus aseguran descuentos en boletos de largo recorrido.

Los beneficios que otorga el INAPAM

El Instituto tiene como misión garantizar a sus miembros el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, así como su plena inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.

Para ello, uno de sus instrumentos fundamentales es la credencial INAPAM, que ofrece a quienes la poseen beneficios en los rubros de:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

¿Cómo obtener la credencial del INAPAM?

El trámite para obtener la credencial del INAPAM debe realizarse en los módulos del Bienestar, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Es necesario cumplir con los siguientes requisitos y presentar estos documentos:

Tener al menos 60 años de edad

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (credencial del INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la delegación o municipio de residencia)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía reciente tamaño infantil, en blanco y negro o a color, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente y sin lentes ni gorra

También es necesario designar a una persona como contacto de emergencia, de quien se requiere:

CURP actualizada

Número telefónico

El trámite es gratuito y permanente .

