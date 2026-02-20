Mundial 2026 podría provocar ola de casos de sarampión en México, alertan expertos

Expertos de la salud alertaron este viernes 20 de febrero que el brote actual de sarampión en México, que ha dejado más de 10 mil casos y 31 muertes desde el año pasado, podría agravarse con una nueva ola de contagios debido a la movilidad de millones de visitantes durante el Mundial 2026.

El médico cirujano Jorge Baruch Díaz, responsable de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó a la agencia EFE que la Copa del Mundo provocará en México un aumento en los casos de sarampión, que es "muy contagioso" y se transmite por el aire, recordó.

"Muy seguramente en los tres países que organizan el Mundial (Estados Unidos, México y Canadá), después del torneo, le va a seguir una ola de contagios. Entonces, eso va a pasar porque ninguno de los tres países va a poder vacunar a ese 10% que nos falta para lograr la inmunización en menos de cuatro meses", dijo.

En su opinión, el repunte va a ser "importante" entre las personas que aún no se han vacunado, por lo que urgió a "intensificar" las campañas de vacunación de cara a la justa deportiva, dado que es "imposible" lograr la inmunidad colectiva en los poco más de cien días que quedan para que arranque el torneo.

Baruch aseguró que este aumento de casos producirá un "retraso" en el retorno a la certificación de países libres de sarampión en Norteamérica, que México aún mantiene, pero que "seguramente lo va a perder" antes del inicio del Mundial 2026, cuyo partido inaugural será el próximo 11 de junio.

Aclaró que esta situación no va a suponer que el brote de sarampión se "descontrole" en México gracias a su política sanitaria, ya que "estamos escalando" para alcanzar la inmunidad nacional.

Por su parte, la doctora Areli Pérez, directora médica de la ONG Medical Impact, comentó que un aumento de contagios por la justa mundialista es una "posibilidad", pero se mostró confiada en la eficacia de las campañas de vacunación desplegadas por el Gobierno.

Vacunarse, "mensaje claro" dirigido a los viajeros

Ante esta previsión, el médico cirujano Baruch trasladó el "mensaje claro" a los asistentes al torneo de que se vacunen contra el sarampión, por lo que calificó de "acertada" la iniciativa de México de promover ante la FIFA la inclusión de esta recomendación.

Esto, además, se hace para evitar "bajar la guardia" y provocar que el virus llegue a los países en los que aún no es "endémico", apuntó la doctora Pérez.

Para la experta, la estrategia debe estar enfocada en el "control de los casos" previo a la justa deportiva.

Asimismo, llamó la atención que la epidemia se "ceba" con las comunidades más vulnerables, como grupos rurales o indígenas en estados como Jalisco o Chiapas, dos de los que presentan más contagios en todo el país.

"Se han hablado un montón de medidas para la prevención (...) Pero lo verdaderamente valioso es la vacunación (...) hay que sensibilizar y llevar la vacuna al 100% de la población", concluyó.

Este viernes, Claudia Sheinbaum reiteró que hay suficientes vacunas para inmunizar a la población, especialmente a los grupos más vulnerables y aquellos que han sufrido el mayor impacto de la epidemia.

OF