Buen historial crediticio; el nuevo Tinder para buscar pareja, afirma experto

Un buen puntaje crediticio habla de una persona responsable, capaz de manejar servicios financieros y cuentas bancarias y, probablemente, de una buena pareja, señaló el vocero nacional del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt Varela. Por ello, recomendó verificar el puntaje crediticio de la otra persona antes de empezar una relación sentimental, pues así se podrán evitar peleas, discusiones y estrés por temas financieros que derivan en otros problemas, afirmó.

El vocero explicó que contar con un puntaje crediticio excelente eleva las posibilidades de que la relación dure más tiempo. Señaló que al conocer a alguien se debe hacer transparente el score, que debería funcionar como un "filtro". Incluso pensando en el matrimonio, pues de acuerdo con la Reserva Federal de Estados Unidos, hay hasta un 70% de probabilidad de que una pareja dure hasta siete años más si ambos cuentan con un puntaje crediticio excelente.

"Es importante tener un score (crediticio) bueno porque inclusive en el amor te va a servir. Si tú estás soltero, soltera, y quieres salir de la soltería en el próximo año, lo que dice la Reserva Federal de Estados Unidos es que si tú publicas en tu Tinder, Bumble o similar, tus aplicaciones para encontrar amor, una foto de tu score en verde, vas a salir de la soltería en el próximo año. Esto es porque la gente quiere personas responsables, que sí pagan. No quieren tener estrés en la relación por temas de deudas", comentó.

El puntaje crediticio se conforma con rangos: de 356 a 577 se considera bajo, es decir, se trata de una persona de riesgo que probablemente no pagará el crédito; de 578 a 659 es regular y aún se enfrentaría a problemas para conseguir un préstamo o algún servicio financiero; de 660 a 696 es bueno y algunas instituciones bancarias ya aprobarían créditos, con algunas restricciones; de 697 a 848 es excelente, que es el estado de bajo riesgo y otorga acceso a todos los servicios financieros que se ofrecen.

ESPECIAL

Erhardt Varela aseguró que en el caso de parejas que se encuentran en los extremos, es decir, una persona en rojo y otra en verde, la relación podría acabar por "cosas menores" que tienen que ver con problemas financieros.

"Imagínate dedicarle mucho tiempo, dinero y amor a una pareja para que se acabe rápido porque no conocía su score […]. Yo pediría transparencia a la otra persona para ver dónde nos encontramos, y si no está en verde, trabajamos con el asesor para que esta persona sea de menos riesgo y nuestra relación tenga probabilidades de seguir hacia el futuro", anotó.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

