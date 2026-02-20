Pensión Bienestar 2026: ¿Cuál es el monto a cobrar en MARZO?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un programa social del Gobierno de México, el cual concede un apoyo económico, cada dos meses, a personas a partir de los 65 años. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

En este sentido, las y los beneficiaros de la Pensión Bienestar se preparan para recibir su próximo pago, correspondiente al bimestre marzo-abril. Al mismo tiempo, la Secretaría del Bienestar trabaja para incluir a más personas a los programas sociales.

¿Quiénes recibirán el pago en marzo?

El pago que corresponde al periodo marzo-abril llegará a todas las personas que cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar, además de su respectiva cuenta bancaria.

Es importante mencionar que, además de los adultos mayores, las pensiones son depositadas a otros programas sociales como: Pensión para Personas con Discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y el Programa de Madres Trabajadoras.

Las autoridades correspondientes todavía no comparten el calendario oficial de pago, no obstante, se prevé que los depósitos se realicen en los primeros días de marzo, por lo que se invita a los usuarios a mantenerse atentos a cualquier aviso.

Asimismo, durante este 2026, los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán un total de 6 mil 400 pesos al bimestre.

Por su parte, las personas que forman parte de la Pensión para Personas con Discapacidad obtendrán 3 mil 300 pesos bimestrales, y las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán 3 mil 100 pesos por bimestre.

Finalmente, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras tendrán un apoyo económico de mil 650 pesos.

Se exhorta a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales del organismo , para enterarse de cualquier anuncio que las autoridades puedan emitir.

