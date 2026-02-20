SAT promete vigilar de cerca a quien tenga estos movimientos en la tarjeta de débito

El uso diario de la tarjeta de débito podría no ser tan invisible como muchos creen, las autoridades fiscales han reforzado sus mecanismos de supervisión y advierten que ciertos movimientos bancarios pueden activar alertas, sobre todo cuando no coinciden con la información reportada ante el fisco.

En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con herramientas para detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y los depósitos registrados en cuentas bancarias. Aunque no existe una revisión automática y generalizada de todas las cuentas, sí se analizan aquellas que presentan señales atípicas.

¿Qué movimientos de la tarjeta de débito puede vigilar el SAT?

Entre los movimientos que podrían llamar la atención se encuentran depósitos frecuentes o por montos elevados que no correspondan con los ingresos reportados por el contribuyente.

También pueden encender focos rojos las operaciones inusuales respecto al perfil financiero habitual de la persona, como transferencias recurrentes sin justificación clara o ingresos en efectivo que no estén respaldados.

Una de las principales causas de revisión es la discrepancia fiscal, es decir, cuando el dinero que ingresa a la cuenta bancaria no coincide con lo declarado ante la autoridad. En estos casos, el SAT puede activar procesos para solicitar aclaraciones y verificar el origen de los recursos.

El organismo tiene facultades para requerir información a las instituciones bancarias y cruzar datos entre movimientos financieros y declaraciones fiscales. El objetivo, según ha señalado la autoridad, es combatir la evasión y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Ante este panorama, especialistas recomiendan mantener orden en las finanzas personales, procurar que los depósitos correspondan con los ingresos declarados y conservar documentación que respalde cualquier movimiento relevante. La coherencia entre cuentas bancarias y obligaciones fiscales es la mejor estrategia para evitar revisiones innecesarias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA