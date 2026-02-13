ICE tumbó remesas de Finabien en 2025

Pese a ofrecer servicios de envío de remesas más baratos, las políticas migratorias de Estados Unidos provocaron que los ingresos de la Financiera para el Bienestar (Finabien) registraran una fuerte caída durante el año pasado.

De acuerdo con los estados financieros del organismo, se registraron envíos por remesas a través de giro por ventanilla por un monto total de 114 millones de pesos, una caída de 22% respecto al año previo.

El reporte muestra que el menor flujo de envíos provocó que los ingresos por servicios financieros del organismo terminaran el año en 370 millones de pesos, una disminución de 11.5%, equivalente a 48 millones de pesos.

La Financiera para el Bienestar, creada por decreto en octubre de 2022 para sustituir a Telégrafos de México (Telecomm), ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en ofrecer envíos de remesas a bajo costo, con una comisión de apenas 2.99 dólares por envío.

Sin embargo, el organismo reconoce que en 2025 se tuvo una fuerte reducción en el uso del servicio, principalmente en giro por ventanilla.

"Respecto a los servicios financieros básicos, la disminución registrada se concentró principalmente en el concepto de giro internacional de ventanilla, que presentó una reducción de 32 millones de pesos, derivado de una menor demanda por dicho servicio", se lee en el documento.

La información más reciente de la Financiera para el Bienestar detalla que al cierre de diciembre logró colocar poco más de 92 mil tarjetas para migrantes, las cuales ofrecen el servicio de envío de remesas de forma electrónica.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el servicio de remesas de la Financiera para el Bienestar es de los más baratos para los mexicanos que viven en Estados Unidos, ya que, en promedio, las familias beneficiadas por estos recursos reciben hasta 390 pesos más de un envío de 400 dólares, lo que en un año representa un beneficio de casi 4 mil pesos.

Los datos del organismo muestran que en el servicio de remesas que salen de México también se observó una disminución, al acumular en el año 14.6 millones de pesos, es decir una baja de 12 por ciento.

Los datos de la Financiera para el Bienestar están en línea con la caída de 4.6% en remesas que registró México en 2025, ocasionado por las políticas migratorias del gobierno de la Unión Americana y el tipo de cambio, dando fin a 11 años de crecimientos continuos en el flujo de dólares que reciben las familias mexicanas en el país.

"Las remesas muestran en 2025 una clara pérdida de dinamismo, después de varios años de crecimiento sostenido, indicando un posible estancamiento o ajuste en el corto plazo con una tendencia de moderación que sugiere un desempeño más contenido hacia 2026", mencionó en un análisis el economista en jefe de Valmex, Casa de Bolsa, Gerónimo Ugarte.

"Este entorno se ve influido por un tipo de cambio fuerte y una inflación elevada, que reducen el valor en pesos de los envíos y limitan su impacto sobre el consumo interno", añadió.

¿Cuáles son las expectativas?

Para la firma Skandia, de cara a 2026 las perspectivas para las remesas mexicanas apuntan a la posibilidad de una recuperación moderada si se estabiliza el mercado laboral en Estados Unidos y se mitigan los temores migratorios entre la población trabajadora, mientras que la continua fortaleza del peso y posibles ajustes en la política migratoria estadounidense podrían presionar nuevamente los ingresos.

"También existe la expectativa de que los migrantes adapten sus canales de envío hacia métodos digitales, reduciendo costos y agilizando flujos, lo que podría dinamizar los volúmenes totales", mencionó la empresa a través de un análisis.

"Sin embargo, en un contexto de crecimiento económico global moderado y donde hay una parte de incertidumbre, es probable que el ritmo de recuperación sea contenido y sensible a las condiciones del empleo y las políticas en Estados Unidos, así como a la evolución del tipo de cambio", detalló Skandia.

En su opinión, las expectativas para 2026 se mantienen cautelosas, con oportunidades y riesgos que definirán si los flujos retornan a la senda de crecimiento o se estabilizan en un nuevo nivel inferior al observado en años recientes.

