CFE confirma si seguirá vigente el 50% de descuento en la luz para quienes tienen INAPAM

A ya casi tres meses de que inició 2026, y ante el aumento en algunas tarifas de servicios básicos del hogar, muchas personas en México, sobre todo los adultos mayores, se cuestionan si la tarjeta del INAPAM les permite obtener un descuento directo en su recibo de luz de la CFE. Sobre esto, es importante aclarar la postura oficial de la Comisión Federal de Electricidad sobre este beneficio del que se dice es del 50%, ya que a diferencia de lo que sucede con el agua o el predial, no hay rebaja especial en el pago.

¿Hay convenio CFE-INAPAM?

Las personas adultas mayores de 60 años en México pueden registrarse para recibir una tarjeta especial otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM); esta les permite tener descuentos en una variedad de servicios y productos, sobre todo en alimentación, en transporte, salud, vivienda, hogar y pago de predial, entre otros.

Sin embargo, pese a que en más de una ocasión se ha rumorado que la tarjeta del INAPAM de descuentos en el pago del recibo de la luz de la CFE, que es uno de los servicios más caros en nuestro país, las autoridades se han encargado de desmentir esta información.

En el año 2022, el INAPAM informó a través de su página oficial que NO ofrece ni ofrecerá en 2026 descuentos a ninguna persona en el recibo de la CFE, por lo que tampoco los adultos mayores que cuentan con una tarjeta pueden acceder a esto, ya que nunca ha estado vigente y no hay rebaja del 50 por ciento como se ha rumorado.

Cómo tramitar la tarjeta del INAPAM en 2026

La tarjeta del INAPAM se puede tramitar a partir de que una persona cumple los 60 años. Los pasos para sacarla son:

Ubicar el Módulo de Bienestar más cercano en la página de la Secretaría de Bienestar gob.mx/bienestar

Los horarios de atención son de 10:00 a 16:00 horas, de la tarde de lunes a sábado

Se debe presentar la documentación requerida

Los documentos que se deben entregar para que den la tarjeta del INAPAM son estos:

Original y copia de la identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía tamaño infantil reciente

Teléfono de contacto para casos de emergencia

Una vez ingresados los datos al sistema, dice el sitio del INAPAM, la credencial se imprime y se entrega.

