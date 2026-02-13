Moody’s prevé pérdidas de 7 mil MDD en Pemex

Petróleo Mexicanos (Pemex) seguirá reportando pérdidas operativas en un promedio de 7 mil millones de dólares (MDD) anuales en 2026 y 2027, con lo que la petrolera seguirá necesitando apoyo del gobierno federal, de acuerdo con la calificadora Moody’s.

Según la calificadora, aunque Pemex ya era un lastre fiscal para el gobierno federal en 2024, la gran cantidad de apoyo financiero brindado en 2025 también tuvo implicaciones importantes para el déficit del país, la carga de deuda soberana y el stock de pasivos contingentes.

“Dado el perfil de vencimiento de las obligaciones precapitalizadas y el fondo fiduciario de inversión emitidos el año pasado para apoyar a Pemex, el Gobierno podría necesitar recursos para asegurar su reembolso. La presentación en abril de los supuestos presupuestarios preliminares para 2027 mostrará qué medidas adicionales podrían tomar las autoridades para apoyar el proceso de consolidación fiscal, que avanza a un ritmo más lento del previsto”, dijo Moody’s en el reporte “Apoyo a Pemex, revisión del T-MEC y planes fiscales para 2027 siguen siendo clave para las perspectivas crediticias”.

La agencia detalló que el plan del Gobierno para reestructurar Pemex y aumentar la participación del sector privado podría mejorar las métricas operativas, pero los riesgos de implementación son significativos y es improbable que se obtengan beneficios a corto plazo.

“Incluso con la mayoría de los vencimientos de deuda cubiertos hasta 2029, podría requerirse apoyo soberano adicional”, dijo.

De acuerdo con Moody’s, los resultados fiscales de México para 2025 muestran que la consolidación fiscal avanzó más lentamente de lo proyectado por las autoridades y estuvo por debajo de sus expectativas.

“El fuerte crecimiento de los ingresos y los recortes en varias categorías de gasto fueron contrarrestados por un importante apoyo a Pemex lo que limitó el ajuste fiscal y contribuyó a que la deuda del gobierno aumentara a casi el 50% del PIB en 2025 desde el 40% en 2023”, explicó.

Alza tributaria no logrará frenar el déficit fiscal

El déficit fiscal de México se redujo al 4.9% del PIB en 2025, pero superó las expectativas debido al gasto rígido y al apoyo a Pemex, dijo la agencia.

Recordó que los ingresos aumentaron gracias a una mayor recaudación tributaria, mientras que el crecimiento del gasto reflejó el aumento de los costos de pensiones y una mayor inversión financiera, principalmente en Pemex.

“Las cargas por intereses se mantuvieron elevadas. Se espera una consolidación fiscal continua, pero el débil crecimiento y las necesidades de Pemex dificultan la reducción del déficit a niveles que estabilicen la deuda, la cual se proyecta que aumente hacia el 55% del PIB para finales de la década”, dijo.

Celebran récord de producción de barriles

Pemex destacó que alcanzó su cifra de producción “más alta”, con 1.27 millones de barriles diarios de productos petrolíferos, de acuerdo a sus últimas estadísticas operativas de 2025. La empresa petrolera subrayó que estas cifras suponen un incremento en 177 mil barriles diarios el último año en la producción de destilados, lo que confirma mayor eficiencia en el procesamiento del crudo.

