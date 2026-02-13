¿Pueden multarme por conducir con luces altas?

Las luces altas, también conocidas como faros de largo alcance, proporcionan un mayor radio e intensidad, precisamente para que el conductor alcance a ver más allá de lo que está en el camino o si atraviesa lugares oscuros. Sin embargo, su uso no es deliberado, pues este puede acarrear consecuencias económicas y generar accidentes. En esta nota te contamos los detalles.

Este tipo de luces se usan en carreteras sin iluminación u oscuras, ya que garantizan una mejor visualización ante obstáculos y permiten que otros conductores puedan identificarte.

Eso sí, cuando otro auto cuando se aproxime deberás hacer el cambio a luces bajas para no deslumbrar y hasta provocar accidentes. En lugares rurales también está permitido conducir con las luces altas, siempre y cuando el clima sea el motivo para activarlas (por ejemplo, sitios con neblina o lluvias intensas).

¿Con cuánto pueden multarme por usar las luces altas?

Hacer mal uso de las luces altas podría ocasionarte infracciones, al igual que llevarlas en malas condiciones. De hecho, en el Artículo 37 del Reglamento de tránsito de la Ciudad de México se menciona lo siguiente:

Los conductores de vehículos motorizados deben "encender las luces cuando disminuya sensiblemente la visibilidad por cualquier factor ambiental o por las características de la infraestructura vial, evitando deslumbrar a quienes transitan en sentido opuesto".

En el mismo artículo se establece una multa para quienes infrinjan esa disposición. "Serán sancionados con una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente". De acuerdo con el valor actual de la UMA, la multa podría ser de los 542.85 pesos a mil 85.70 pesos.

Asimismo, se añadirá un punto de penalización a la licencia para conducir; en caso de infracciones captadas a través de sistemas tecnológicos, se sancionará con un punto de penalización a la matrícula vehicular.

