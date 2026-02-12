México regresa a unos Juegos Olímpicos de Invierno con entusiasmo renovado, aunque con una cuenta pendiente que ha acompañado su historia en esta competencia. De cara a Milán-Cortina 2026, la delegación tricolor vuelve a la escena invernal decidida a dejar huella.

Desde su primera aparición en St. Moritz 1928 y hasta Pekín 2022, ningún atleta nacional ha logrado colgarse una presea. Sin embargo, eso no significa que no existan capítulos entrañables.

El resultado más destacado ocurrió justamente en 1928, cuando el equipo de bobsleigh alcanzó el lugar 11, una marca que, casi un siglo después, continúa siendo la mejor posición conseguida por el país en estas justas.

A lo largo del tiempo, México ha competido prácticamente contra las circunstancias; sin una fuerte tradición en deportes de nieve y con infraestructura limitada para su desarrollo. Aun así, cada participación ha representado la perseverancia.

Uno de los momentos más significativos en años recientes se vivió en Pekín 2022, cuando Donovan Carrillo puso nuevamente el nombre de México en el patinaje artístico tras tres décadas de ausencia. Su pase a la final y su puesto 22 no solo destacaron en lo deportivo, también despertaron entusiasmo.

Otros nombres que también han dejado huella son Hubertus von Hohenlohe, quien compitió en seis ediciones olímpicas entre 1984 y 2014, convirtiéndose en el mexicano con más participaciones en Juegos de Invierno. Sarah Schleper, con seis presencias olímpicas —dos representando a México—, es otra figura clave. Y ahora, Carrillo encabeza a una nueva generación que busca abrir camino.

Para Milán-Cortina 2026, México compite con cinco atletas: Donovan Carrillo en patinaje artístico; Lasse Gaxiola y Sarah Schleper en esquí alpino; Allan Corona y Regina Martínez en esquí.

AO

