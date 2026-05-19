Hot Sale 2026: Liverpool confirma horarios, descuentos y ofertas imperdibles

Falta poco menos de una semana para el arranque del Hot Sale 2026, la famosa campaña de descuentos que promete increíbles oportunidades para los consumidores mientras impulsa el comercio digital. La cadena de tiendas departamentales Liverpool es uno de los negocios participantes; por ello, ya anuncia algunos de los descuentos que tendrá disponibles y confirmó el horario en el que operarán sus tiendas físicas.

Al igual que cada año, durante el periodo de esta edición, Liverpool ofrecerá ofertas tanto en sus canales de venta digitales como en cada una de sus sucursales.

El Hot Sale en Liverpool representa una excelente oportunidad para los consumidores que desean adquirir productos de diversas categorías con facilidades de pago y descuentos especiales. Por ello, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el evento.

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¿Qué es el Hot Sale y por qué es tan importante en México?

El Hot Sale es la campaña de comercio electrónico más importante del país y la edición de este año está a punto de comenzar, lo que significa que los consumidores tendrán acceso a descuentos exclusivos en diversas plataformas.

El Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de impulsar el comercio electrónico e incentivar a los usuarios a realizar compras durante el periodo de la campaña.

La primera edición del Hot Sale se llevó a cabo en 2014 y, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos de ventas en línea más populares de México. A través de esta campaña, las marcas tienen la oportunidad de darse a conocer y los usuarios pueden adquirir productos a precios más accesibles.

Hot Sale 2026 en Liverpool: fechas clave y descuentos

El Hot Sale 2026 de Liverpool se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Durante este periodo, la tienda departamental participará en la campaña comercial con descuentos en línea —a través de su sitio web oficial y la aplicación Liverpool Pocket—, además de promociones en sus tiendas físicas.

La empresa adelantó que durante estos días habrá descuentos destacados en categorías como cosméticos y tecnología, especialmente en pantallas, línea blanca y motos.

También se anticipan descuentos en productos seleccionados como celulares, estufas, ropa, salas, bicicletas, colchones, computadoras, lavadoras, refrigeradores, zapatos, lentes y más.

Liverpool pondrá a disposición de sus clientes envíos gratuitos. Además, con Click & Collect los clientes pueden comprar en línea a través de la aplicación Liverpool Pocket e ir a recoger sus pedidos en cualquier sucursal del país.

Además, los clientes que cuenten con las tarjetas Liverpool podrán acceder a beneficios especiales como 55% de descuento y hasta 13 meses sin intereses.

Cabe decir que las promociones, descuentos y disponibilidad pueden variar por sucursal y están sujetos a cambios sin previo aviso, por lo que es recomendable revisar los términos y condiciones a través de la página web oficial de la tienda.

¿Cuál será el horario de las tiendas Liverpool durante el Hot Sale 2026?

La cadena de tiendas departamentales anunció que el horario de sus puntos de venta físicos durante los nueve días de la campaña de descuentos será de 11:00 a 21:00 horas, es decir, que mantienen su horario de operación habitual.

Sin embargo, las ofertas estarán disponibles las 24 horas del día a través de los canales digitales de venta; estas se podrán aprovechar desde las 00:00 horas del próximo 25 de mayo.

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MB

