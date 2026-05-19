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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 21 de mayo

Recuerda que puedes realizar tu pedido en Bodega Arrerá y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda; ¡corre y aprovecha las ofertas y descuentos!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / FACEBOOK Bodega Aurrrera

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 21 de mayode 2026.

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Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Piña Miel a $20 el kilo
  • Manzana Envy a $35 la bolsa
  • Pera Bosc a $35 el kilo
  • Manzana Fuji Marketside en bolsa a $35 el kilo
  • Cebolla blanca a $22.00 la malla
  • Aguacate Hass a $32.50 la malla
  • Jitomate a $55.00 el kilo
  • Nopal a $42.90 el kilo
  • Limón agrio a $35.00 la malla
  • Cebolla blanca a $34.00 el kilo
  • Sandía a $15.00 el kilo
  • Melón Chino a $25.00 el kilo
  • Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo
  • Manzana Pink Ladi en bolsa a $53.00 el kilo
  • Piña Miel a $20.00 el kilo
  • Tomate verde a $46.90 el kilo
  • Cebolla morada a $40.00 el kilo
  • Plátano Chiapas a $24.00 el kilo
  • Aguacate Hass a $55.00 el kilo
  • Pepino a $22.00 el kilo
  • Jícama a $30.00 el kilo
  • Papa a $40.00 la malla
  • Papa blanca a $68.00 el kilo
  • Naranja a $26.50 el kilo
  • Toronja a $32.00 el kilo
  • Mandarina a $45.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo
  • Perón Golden Chihuahua a $58.00 el kilo
  • Pera Bosc a $35.00 el kilo
  • Ciruela a $60.00 el kilo
  • Pera de Anjou a $48.00 el kilo
  • Mamey a $48.90 el kilo
  • Kiwi a $89.00 el kilo
  • Papaya a $41.90 el kilo
  • Mango Paraíso a $34.00 el kilo
  • Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo
  • Plátano Macho a $38.90 el kilo
  • Plátano Dominico a $42.90 el kilo
  • Chile Serrano a $84.00 el kilo
  • Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo
  • Brócoli a $62.00 el kilo
  • Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo
  • Zanahoria a $18.00 el kilo
  • Apio a $38.90 el kilo
  • Lechuga Romana a $22.00 la pieza
  • Lechuga Orejona a $24.99 la pieza
  • Elote blanco a $14.50 la pieza
  • Chayote sin espinas a $38.90 el kilo
  • Perejil a $10.00 el manojo
  • Epazote a $16.90 el manojo
  • Acelga a $12.90 el manojo
  • Espinaca a $13.90 el manojo
  • Cilantro a $12.90 el manojo
  • Uva Red Globo a $98.00 el kilo
  • Uva verde en charola a $118.00 el kilo

Carnes y proteínas

  • Pollo entero fresco a $36.00 el kilo
  • Pechuga de Pollo corte americano a $47.00 el medio kilo
  • Molida de Res 80/20 Marketside a $50.00 el empaque de 500 g
  • Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo
  • Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo
  • Pechuga de Pollo con hueso a $74.00 el medio kilo
  • Pechuga sin hueso fresca a $84.00 el medio kilo
  • Milanesa de Pechuga fresca a $89.00 el medio kilo
  • Carne para asar a $126.00 el medio kilo
  • Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g
  • Nuggets de Pollo Prácticos Bachoco a $52.00 el empaque
  • Barrita Surimi a $59.00 el medio kilo
  • Filete de Tilapia a $60.00 el medio kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $107.00 el medio kilo

Otros

  • Bocadillos 10 piezas a $59
  • Gelatina mosaico a $99
  • Aurrera salchichas con pavo 500 gr a $25
  • Jamón Aurrera 250 gr a $35
  • Jamón clásico con pavo a granel el 1/4 en $38
  • Queso gouda por klo a $46
  • Quesos de paquete a $30 cada uno

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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