Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 21 de mayo

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 21 de mayode 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Piña Miel a $20 el kilo

Manzana Envy a $35 la bolsa

Pera Bosc a $35 el kilo

Manzana Fuji Marketside en bolsa a $35 el kilo

Cebolla blanca a $22.00 la malla

Aguacate Hass a $32.50 la malla

Jitomate a $55.00 el kilo

Nopal a $42.90 el kilo

Limón agrio a $35.00 la malla

Cebolla blanca a $34.00 el kilo

Sandía a $15.00 el kilo

Melón Chino a $25.00 el kilo

Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo

Manzana Pink Ladi en bolsa a $53.00 el kilo

Piña Miel a $20.00 el kilo

Tomate verde a $46.90 el kilo

Cebolla morada a $40.00 el kilo

Plátano Chiapas a $24.00 el kilo

Aguacate Hass a $55.00 el kilo

Pepino a $22.00 el kilo

Jícama a $30.00 el kilo

Papa a $40.00 la malla

Papa blanca a $68.00 el kilo

Naranja a $26.50 el kilo

Toronja a $32.00 el kilo

Mandarina a $45.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo

Perón Golden Chihuahua a $58.00 el kilo

Pera Bosc a $35.00 el kilo

Ciruela a $60.00 el kilo

Pera de Anjou a $48.00 el kilo

Mamey a $48.90 el kilo

Kiwi a $89.00 el kilo

Papaya a $41.90 el kilo

Mango Paraíso a $34.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo

Plátano Macho a $38.90 el kilo

Plátano Dominico a $42.90 el kilo

Chile Serrano a $84.00 el kilo

Chile Cuaresmeño a $29.00 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Apio a $38.90 el kilo

Lechuga Romana a $22.00 la pieza

Lechuga Orejona a $24.99 la pieza

Elote blanco a $14.50 la pieza

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo

Perejil a $10.00 el manojo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Cilantro a $12.90 el manojo

Uva Red Globo a $98.00 el kilo

Uva verde en charola a $118.00 el kilo

Carnes y proteínas

Pollo entero fresco a $36.00 el kilo

Pechuga de Pollo corte americano a $47.00 el medio kilo

Molida de Res 80/20 Marketside a $50.00 el empaque de 500 g

Pierna de Cerdo con hueso a $57.00 el kilo

Chuleta ahumada a $65.00 el medio kilo

Pechuga de Pollo con hueso a $74.00 el medio kilo

Pechuga sin hueso fresca a $84.00 el medio kilo

Milanesa de Pechuga fresca a $89.00 el medio kilo

Carne para asar a $126.00 el medio kilo

Variedad de Pollo empanizado Bachoco Prácticos a $48.00 el empaque de 500 g

Nuggets de Pollo Prácticos Bachoco a $52.00 el empaque

Barrita Surimi a $59.00 el medio kilo

Filete de Tilapia a $60.00 el medio kilo

Camarón chico sin cabeza a $107.00 el medio kilo

Otros

Bocadillos 10 piezas a $59

Gelatina mosaico a $99

Aurrera salchichas con pavo 500 gr a $25

Jamón Aurrera 250 gr a $35

Jamón clásico con pavo a granel el 1/4 en $38

Queso gouda por klo a $46

Quesos de paquete a $30 cada uno

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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