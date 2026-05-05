Guerra en Irán pega al bolsillo: estadounidenses pagan 50% más por la gasolina

El precio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos subió 31 centavos de dólar (8 centavos por litro) en la última semana, y se disparó a un promedio de 4.48 dólares por galón (1.18 dólares por litro) el martes, según la asociación automovilística AAA, golpeando los bolsillos de los conductores al haber aumentado un 50% desde que comenzó la guerra con Irán.

La principal razón por la que los consumidores están pagando más en la gasolinera es la crisis energética mundial provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El precio del petróleo crudo, que es el principal componente de la gasolina, ha ido en aumento durante la mayor parte de los últimos dos meses porque el estrecho de Ormuz, el paso angosto del golfo Pérsico por el que normalmente transita una quinta parte del crudo mundial, ha quedado prácticamente cerrado, y los buques petroleros han estado varados allí sin poder entregar el crudo.

Muchos conductores tenían esperanzas a mediados de abril, en medio de señales de que el conflicto podría estar llegando a su fin, y los precios de la gasolina bajaron a diario durante casi dos semanas.

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"Después del anuncio del alto el fuego inicial, hubo una especie de optimismo de que esto realmente podría ser el comienzo del fin del conflicto", comentó Rob Smith, director de venta minorista global de combustibles en S&P Global Energy. "Y entonces los precios del crudo bajaron en consecuencia, los precios spot de la gasolina los siguieron, y así sucesivamente... y los minoristas también bajaron los precios".

Pero como la guerra continuó, los precios de la gasolina cambiaron de rumbo y comenzaron a subir otra vez.

"Hay un déficit fundamental que existirá a nivel mundial o una dificultad fundamental para satisfacer esa demanda, y eso hará subir el precio", agregó Smith. "No importa lo que diga un gobierno o lo que piense cualquier persona del mercado: hay una verdadera presión al alza que se ejerce sobre los precios cada día que el estrecho de Ormuz está restringido. Y sigue estando severamente restringido".

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Los dueños de las gasolineras fijan los precios en los surtidores, pero muchos factores influyen en lo que deciden cobrar.

El principal componente del costo de la gasolina es el precio de un barril de petróleo crudo. En Estados Unidos, los precios del petróleo representaron alrededor del 51% del precio de la gasolina en 2025, según la Administración de Información Energética.

Eso significa que cuando suben los precios del crudo, por lo general los precios de la gasolina los siguen. Menos petróleo en el mercado implica precios más altos para el petróleo y la gasolina.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz desencadenó la mayor interrupción del suministro en la historia de los mercados petroleros, según la Agencia Internacional de la Energía, lo que empujó los precios del petróleo hasta 112 dólares por barril a principios de abril. Para mayo, el panorama no luce más positivo y esto pone a temblar a millones de automovilistas: ¿algún día el precio de los combustibles se estabilizará?

JM