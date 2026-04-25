Expertos advierten impacto global por sanciones de Trump a Irán

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido las medidas ante la guerra por Irán. Esto luego de anunciar la imposición de sanciones económicas a una importante refinería de petróleo con sede en China y a unas 40 empresas navieras y buques tanque que han intervenido en el transporte de petróleo iraní.

Entre las empresas sancionadas, figura la instalación de Hengli Petrochemical en la ciudad portuaria de Dalian, en China, la cual cuenta con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 400 mil barriles de crudo al día, lo que la convierte en una de las mayores refinerías independientes de China.

El objetivo del gobierno norteamericano es imponer sanciones secundarias a empresas y países que hagan negocios con Irán, así como cortar la principal fuente de ingresos de aquel país asiático: sus exportaciones petroleras. Así lo ha hecho con países y empresas de Rusia o Venezuela, además de Irán y China.

Con este último país cobra mayor relevancia porque es el mayor comprador de petróleo iraní, ya que importaba entre el 80% y el 90% del petróleo de ese país antes de que estallara la guerra en Medio Oriente, aunque el combustible que llega a China suele ocultarse y llega al país asiático como petróleo procedente de países como Malasia.

La afectación es clara: el cierre del Estrecho de Ormuz provoca un tapón a la cadena de suministro de combustible, por lo que hay desabasto mundial de hidrocarburo e impacta con el alza en los costos de las gasolinas y el diésel. A nivel mundial, los precios del petróleo han superado la barrera de los 100 dólares por barril, lo que provoca que se incrementen los precios de los combustibles.

Eduardo González, académico del Tecnológico de Monterrey, explicó que la intención del comercio entre Irán y China es que le pegue al dólar y economía estadounidense.

“Busca estrangular la posibilidad de que China no solamente siga haciendo grandes negocios petroleros con Irán y otras partes del mundo , sino ponerle un dique para evitar que se siga expandiendo en lugares que Estados Unidos considera que son de su propiedad, donde solamente ellos pueden hacer negocio”.

Incluso, señaló que ya hubo postura de legisladores estadounidenses republicamos quienes acusaron que las acciones del presidente Donald Trump acarrean complicaciones para la economía como el alza considerable en precios del petróleo. Dicha situación afecta a sectores relacionados como transporte, industria de alimentos, entre otros, por el alto costo del petróleo a raíz del conflicto con Irán.

“En todas las cadenas productivas con esta materia prima, o sea, en toda la industria del transporte, en la industria de los alimentos, la turística , ha tenido un incremento importante en los precios”, comentó.

Afectación a México

Por esa razón, el gobierno de México ha implementado estímulos fiscales para tratar de contener los precios de las gasolinas desde mediados del mes de marzo. Por lo tanto, la hacienda pública estaría dejando de percibir recursos por concepto del IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios).

“México está subsidiando hasta el 80% del impuesto, esto es de 5 mil a 6 mil millones de pesos a la semana. Si el conflicto escalara a unos 6 meses, estamos hablando de unos 156 mil millones de pesos”, indicó Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana.

Esto equivale a cerca del 3 al 5% de los ingresos tributarios del país lo que, a largo plazo, implica una presión para las finanzas nacionales, menos recursos para la deuda pública o para los programas sociales que invierte el gobierno mexicano año con año, ambos conceptos que representan un gasto de 2.5 de cada 10 pesos comprometidos para este año.

Además, el gobierno mexicano ha llegado a acuerdos con empresarios de gasolinas para topar los precios de los combustibles como la gasolina regular y el costo del diésel, insumos importantes para la vida diaria de los mexicanos y que habían tenido repuntes considerables en los últimos meses, con el fin de evitar afectaciones a los bolsillos y aumento desproporcionado en los costos.

Por ejemplo, en el caso del diésel, vital para el transporte y traslado de mercancías, se llegó a un acuerdo para toparlo hasta en $28 pesos por litro.

PARA SABER MÁS

Las tensiones en Medio Oriente derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán continúan escalando, sin señales claras de distensión.

El escenario se agudizó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara el viaje de sus negociadores a Pakistán, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes participarían en una segunda ronda de contactos indirectos con Irán. La decisión detiene el canal diplomático en curso y refleja la postura de Washington de que mantiene una posición de ventaja en el conflicto.

El presidente norteamericano justificó la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Estados Unidos cuando quieran.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vas a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vas a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada" , señaló Trump.

La decisión de Trump coincide con la salida de Islamabad del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ya que fuentes paquistaníes confirmaron que abandonó la capital de Pakistán con rumbo a Omán tras una jornada de reuniones con autoridades civiles y militares paquistaníes.

Araqchí, que ya había negado previamente cualquier intención de reunirse cara a cara con los enviados de Washington, se marchó del país sin esperar la llegada de la delegación estadounidense, cuya partida estaba inicialmente prevista para hoy.

Siguen estímulos a la gasolina y diésel por una semana más

El Gobierno Federal seguirá otorgando apoyos a los combustibles más consumidos en el país por una semana más con el fin de contener los incrementos en sus precios tras las tensiones que persisten en Medio Oriente.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para el periodo del 25 de abril al 1 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará un estímulo de 33.22% al diésel y de 15.68% a la gasolina regular, la de mayor consumo en el país.

Esto implica que el gobierno absorberá una parte del impuesto por litro, por lo que dejará de percibir ingresos por concepto de IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios).

En el caso del diésel, cubrirá $2.4458 pesos, mientras que los consumidores pagarán $4.9176 pesos por litro.

Para la gasolina regular, el apoyo será de $1.0505 pesos, por lo que los automovilistas desembolsarán 5.6496 pesos por litro.

YC