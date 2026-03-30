SAT: ¿Cuánto dinero se puede transferir a un familiar sin declarar?

Transferir dinero entre familiares es una práctica común en México, ya sea para apoyar en gastos, realizar préstamos personales o hacer donaciones. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto dinero se puede transferir sin tener que declararlo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). A diferencia de lo que muchos creen, no existe un límite único, pero sí reglas claras que dependen del tipo de familiar y del monto.

Límites legales y vigilancia fiscal en México

En 2026, las transferencias electrónicas están sujetas a monitoreo por parte de las instituciones bancarias y el SAT, principalmente para prevenir actividades ilícitas. Esto no significa que esté prohibido transferir grandes cantidades, pero sí que ciertos movimientos pueden ser reportados automáticamente.

Por ejemplo, los depósitos en efectivo superiores a 15 mil pesos mensuales son informados al SAT por los bancos. Además, si en un año recibes ingresos por donativos, préstamos o premios que en conjunto superen los 600 mil pesos, es obligatorio reportarlos en tu declaración anual.

Donaciones entre familiares: Lo que sí está exento del ISR

Uno de los puntos más importantes es el tipo de parentesco. En México, las transferencias entre familiares en línea directa —es decir, padres, hijos o cónyuges— están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin importar el monto. Esto significa que puedes recibir cantidades altas sin pagar impuestos, siempre que puedas comprobar el origen del dinero.

En cambio, para familiares en línea colateral, como hermanos, tíos o primos, existe un límite: solo están exentos hasta el equivalente a tres UMAs anuales (aproximadamente 120 mil pesos). Si se supera esa cantidad, el excedente podría estar sujeto al pago de impuestos.

Donaciones vs préstamos: Una diferencia clave en el SAT

Otro aspecto fundamental es definir si el dinero transferido es una donación o un préstamo. Aunque ambas opciones son válidas, tienen implicaciones fiscales distintas.

En el caso de los préstamos, es recomendable contar con un contrato por escrito que respalde la operación, incluso entre familiares. Esto evita que el SAT lo considere como un ingreso no declarado. En el caso de donaciones, especialmente si son montos elevados, también es recomendable documentarlas adecuadamente.

Transferencias frecuentes y control del SAT

No solo los montos altos llaman la atención de la autoridad. Las transferencias frecuentes, aunque sean menores, pueden ser revisadas si no tienen una justificación clara.

Por ello, es importante conservar comprobantes de transferencias bancarias, así como especificar el concepto del movimiento. Esto permite demostrar que el dinero tiene un origen lícito y evita posibles problemas fiscales.

Recomendaciones para evitar problemas con el SAT

Para evitar sanciones o malentendidos con el SAT, lo más recomendable es actuar con transparencia. Si recibes cantidades importantes, asegúrate de cumplir con la obligación de declararlas cuando sea necesario, especialmente si superan los 600 mil pesos anuales.

También es clave conservar toda la documentación posible, como comprobantes y contratos de donación o préstamo. Esto no solo respalda la operación, sino que brinda tranquilidad ante cualquier revisión.

En México sí es posible transferir dinero entre familiares sin pagar impuestos, especialmente en línea directa. Sin embargo, existen límites, obligaciones de reporte y condiciones que deben cumplirse. Conocer estas reglas y documentar correctamente las operaciones es fundamental para evitar problemas y manejar el dinero de forma segura.

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