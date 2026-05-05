El riesgo de que la guerra con Irán se reavivara aumentó después de que Estados Unidos (EU), por órdenes de Donald Trump, intentó forzar la reapertura del estrecho de Ormuz para el transporte marítimo comercial, aunque el alto el fuego parecía mantenerse el martes incluso después de que Emiratos Árabes Unidos afirmara que Irán le disparó más misiles y drones.

El presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del país, Mohammad Bagher Qalibaf, acusó a Estados Unidos de socavar la seguridad regional con sus esfuerzos por poner fin al control asfixiante de Irán sobre el estrecho y advirtió que Teherán responderá.

Por su parte el presidente de EU, Donald Trump, advirtió el domingo que los esfuerzos iraníes por detener el paso por el estrecho "lamentablemente tendrán que ser enfrentados con fuerza". Señaló que el esfuerzo de EU para reabrir el estrecho, denominado "Proyecto Libertad", tenía como objetivo ayudar a decenas de miles de marinos varados en cientos de barcos que han quedado atrapados en el golfo Pérsico desde que comenzó la guerra.

Efectos negativos al comercio mundial por cierre de Ormuz

El cierre efectivo del estrecho por parte de Irán ha incrementado los precios del combustible, sacudido la economía global y asimismo supuesto una gran ventaja estratégica en las negociaciones para poner fin a la guerra. Romper ese estrangulamiento le negaría a Teherán una importante fuente de presión.

Pero esos esfuerzos también corren el riesgo de reavivar los combates a gran escala que estallaron cuando Estados Unidos e Israel atacaron por primera vez a Irán el 28 de febrero, lo que llevó a que cerrara el estrecho.

La interrupción de la vía marítima ha asfixiado a países de Europa y Asia que dependen del petróleo y el gas del Golfo Pérsico, elevando los precios mucho más allá de la región. Mientras tanto, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, ordenando al menos a 49 buques comerciales que dieran la vuelta, según el Comando Central. También ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones si pagan a Irán por el tránsito del estrecho.

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El bloqueo ha privado a Teherán de ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada. Funcionarios estadounidenses han expresado su esperanza de que el bloqueo obligue a Irán a hacer concesiones en las conversaciones sobre su disputado programa nuclear y otros asuntos de larga data.

La propuesta de Irán para poner fin a la guerra

La propuesta más reciente de Irán para poner fin a la guerra exige que Estados Unidos levante las sanciones, termine el bloqueo, retire sus fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según las agencias semioficiales Nour News y Tasnim, que mantienen estrechos vínculos con el aparato de seguridad iraní.

Irán ha afirmado que su propuesta no incluye su programa nuclear ni el uranio enriquecido, desde hace tiempo un motor clave de las tensiones con Estados Unidos e Israel. Asimismo busca que otros asuntos se resuelvan en un plazo de 30 días y pretende poner fin a la guerra en lugar de prolongar el alto el fuego. Trump expresó dudas durante el fin de semana de que la propuesta conduzca a un acuerdo.

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AS