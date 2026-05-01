Entra en vigor reducción de comisiones por pago con tarjeta en gasolineras

Desde este 1 de mayo, entró en vigor la medida para reducir las comisiones bancarias por pagos con tarjetas y vales en las estaciones gasolineras. Dicha medida fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de promover el uso de pago eléctrico y evitar alzas injustificadas de precios de los combustibles a los consumidores.

La iniciativa consiste en eliminar la llamada “cuota de intercambio”, un cargo que los bancos cobran a las gasolineras por procesar cada pago electrónico que se hace en ellas al momento de cargar combustible. Esta cuota representa el 80% del total de la comisión que enfrentaban las estaciones de servicio.

Con la desaparición de este cobro, el costo de operar con pagos digitales baja de forma sustancial para los establecimientos y se espera que ese ahorro se traslade al precio final del combustible.

Según lo expuesto por parte del Gobierno Federal, la comisión con tarjeta de débito era de 0.45% y con tarjeta de crédito de 1%, pero a partir de hoy es de cero comisiones, con ello, se plantea un beneficio para la ciudadanía de cerca de 2.57 centavos al pasar a cero la comisión en pagos con tarjeta de débito. El acuerdo planteó que las gasolineras paguen menos por aceptar pagos digitales.

Sin embargo, Antonio Sánchez Sierra, académico de la Universidad de Guadalajara, cuestionó la medida: “¿Quién va a pagar por utilizar todo el aparto del sistema financiero mexicano?”, dijo, señalando que “las empresas bancarias ya lo vieron dirán que ‘se lo voy a cobrar en comisión al que despacha la gasolina’”, por lo que prevé que haya un costo aun cuando el objetivo es que no suba la gasolina y no impacte a los mexicanos.

Parte de los planes también incluye la eliminación del pago en efectivo e impulsar la digitalización de la economía.

El académico de la casa de estudios recordó que el Gobierno federal ha implementado un plan de fiscalización mediante la bancarización, por lo que dicha medida incluye el pago con tarjetas de crédito, lo que llamó “discrepancia fiscal”, explicando a qué se refiere: “Esto es, tú gastas con la tarjeta de crédito, el banco me puede informar en el momento que yo le requiera en qué estás gastando”.

Sánchez Sierra indicó que la estrategia también apuesta por tener fiscalizada a la población, con el fin de detectar cualquier posible movimiento irregular o informal.

“Una vez que bancaricen o que la economía es totalmente bancarizada o digitalizada mediante tarjetas, se logró fiscalizar a la población , por eso es el mayor impulso de que la gente pague con tarjetas de crédito, para que el SAT tenga un mayor control de la fiscalización electrónica”.

Pese a la cantidad, el especialista recordó que una parte importante de la población en el país está en la economía informal y estima que el padrón de contribuyentes es de entre 88 y 90 millones de personas en el país.

Y agregó que, salvo para quienes tengan actividades empresariales, la gasolina que se tenga que pagar les será deducible, para lo población normal no hay ningún beneficio en descuentos, afirmó.

Según datos del Banco de México (Banxico), durante el año pasado, se realizaron más de 778.3 millones de pagos con tarjeta en gasolineras del país, de los cuales, el 30% de estos pagos se efectuó con tarjeta de crédito. No se ha estimado en cuánto será la cantidad que dejen de percibir los bancos por las comisiones que ya no se cobrarán.

Medidas

Acuerdos simultáneos para contener el precio de la gasolina:

1. Descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas que emiten los bancos con la ABM, con ello se dejará de cobrar el 80% de la cuota.

2. Descuento de 1.10 pesos en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados en el sector transportista y logístico por parte de las empresas de vales.

3. Medida regulatoria con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (Banxico) para que estos acuerdos tengan vigencia a partir del 1 de mayo.

YC

