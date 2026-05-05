La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este martes 05 de mayo del 2026 un 1.94 %, en línea con los índices de Estados Unidos y del mundo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 68 mil 590.57 unidades.

Con el avance, el mercado mexicano ahora registra dos avances y un retroceso en las últimas tres jornadas.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global ante el optimismo sobre la caída de los energéticos ", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia de 1.94 %, la mayor ganancia desde el 8 de abril", cuando registró un avance de 2.47 por ciento.

Al interior, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Cemex (+7.75 %), Orbia (+4.02 %), Coca-Cola Femsa (+3.89 %), Grupo Carso (+3.74%) y Walmex (+2.7 por ciento).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que este martes el IPC "terminó la jornada con un alza", movimiento con el que el rendimiento en lo que va del año se ubica en +6.66 por ciento.

"A nivel empresarial, 31 de las 35 emisoras terminaron la jornada en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.8 % frente al dólar, al cotizar en 17.38 unidades por billete verde, frente a los 17.52 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 291.1 millones de títulos por un importe de 27 mil 768 millones de pesos.

De las 760 empresas que cotizaron en la sesión, 364 cerraron con sus precios al alza, 367 registraron pérdidas y 29 se mantuvieron sin cambios.

JM