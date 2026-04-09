Especialista alerta por debilidad del empleo y baja de patrones en Jalisco

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del Iteso, manifestó su preocupación por los resultados obtenidos en materia de generación de empleo al primer trimestre del año en Jalisco. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en marzo pasado se crearon en el estado 5 mil 353 puestos de trabajo, una cantidad menor comparada con los 5 mil 424 puestos que se crearon en febrero pasado.

De esta manera, en lo que va del año en Jalisco se han creado 7 mil 657 empleos nuevos, una cantidad menor comparada con los 28 mil 754 que se crearon en el primer trimestre de 2025 y es uno de los resultados más bajos de los últimos años.

Señalan tendencia de debilitamiento del empleo

La catedrática explicó que, aunque en marzo se generaron empleos, se está marcando una tendencia de debilitamiento del empleo. Explicó que los resultados reflejan una caída a tasa anual de 73.4 por ciento, de las más fuertes que se han tenido en los últimos años.

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"Es un arranque de año atípicamente débil; el primer trimestre generalmente suele ser uno de los más dinámicos y más o menos va marcando la pauta para cumplir las metas de este año, entonces lo que estamos viendo es que es bajo en términos absolutos, ya que en marzo apenas creció la tasa anual 0.3 por ciento y se ve que viene a la baja" , explicó.

La especialista añadió que lo más preocupante es que se tuvo un enero negativo en materia de generación de empleos que no había sucedido en muchos años, lo que sostiene la tendencia decreciente.

"La economía mexicana y la de Jalisco está desacelerada, viene creciendo a tasas muy bajas y eso se refleja en todos los sectores. También salió el dato de patrones a marzo y se tuvo una caída de 192 patrones, acumulando caída en enero, febrero y marzo ya suman 968 patrones a la baja en el IMSS, entonces si se están perdiendo patrones, se están perdiendo empleos", añadió.

Mireya Pasillas explicó que el incremento en los costos laborales, el alza al salario mínimo y la reforma al sistema de pensiones han provocado una mayor carga patronal.

"También la desaceleración económica está pegando y eso se refleja en una pobre generación de empleo", concluyó.

Finalmente, la especialista dijo que con estos resultados difícilmente se cumplirá la meta de generación para este año prevista por Coparmex, que son alrededor de 26 mil puestos de trabajo.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado destacó que Jalisco mantuvo la generación de empleo formal a pesar de un entorno económico complicado.

"En un entorno económico nacional con ajustes en el ritmo de generación de empleo, Jalisco mantiene la solidez de su mercado laboral, al mes de marzo, al registrar 2 millones 61 mil 532 trabajadoras y trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)", dijo.

La dependencia sostuvo que este desempeño permite que más personas continúen accediendo a un ingreso formal, prestaciones de ley y servicios de salud, en un contexto donde el mercado laboral presenta variaciones a nivel nacional.

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MB