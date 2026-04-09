Analizan posible relación entre ponchallantas en carreteras de Jalisco y robo de combustible

Este jueves 9 de abril, en rueda de prensa, el coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, dio a conocer que ya se trabaja en coordinación con las autoridades federales para analizar si los ponchallantas arrojados en distintos puntos carreteros de Jalisco, como Tala y Ameca, están relacionados con casos de robo de combustible.

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"Creemos que es por el robo de combustible de esa zona, y que lo hacen para evitar la llegada de las autoridades", comentó al respecto de este tipo de situaciones, que se han registrado con mayor frecuencia desde el pasado 22 de febrero en la entidad, aunque su registro data de años anteriores.

En diálogo con Pemex para analizar robos de combustible

Ante ello, refirió, es que se dialoga con personal de Pemex y de su Seguridad, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de analizar exactamente por qué ocurre y qué estrategia se puede impulsar para evitarlo, considerando que, efectivamente, en estos municipios hay importantes conexiones a los ductos de Pemex.

Añadió que los reportes que se tienen sobre los ponchallantas se tienen ubicados principalmente entre los miércoles y los jueves, y es precisamente este jueves que se reportaron afectaciones en la carretera Ameca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tala, de lo cual resultaron alrededor de 20 vehículos afectados.

Sedena y Guardia Nacional montaron un operativo para establecer la vigilancia del punto

En este sentido, señaló el coordinador, personal de Sedena y Guardia Nacional montaron un operativo para establecer la vigilancia del punto mientras se realizan las averiguaciones correspondientes. "El día de hoy se está reportando un número aproximado de 20 vehículos afectados y ya estamos trabajando en una planeación estratégica que habrá que revisar entre el grupo de trabajo operativo para ver cómo atacar, en conjunto con Pemex", refirió Alarcón Estrada.

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"Cotidianamente circula el combustible por los ductos, pero queremos ver si hay algo que genere el interés por parte de la delincuencia, por llevar a cabo esto, posiblemente por los robos de transporte con combustible, particularmente", añadió.

Suman alrededor de 60 los vehículos afectados por ponchallantas