Jueves, 09 de Abril 2026

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Supermercados que dan descuentazos a adultos mayores del Inapam

Las personas mayores que cuenten con su credencial del Inapam podrán obtener las siguientes rebajas en supermercados

Por: El Informador

Te recomendamos checar la vigencia de los descuentos del Inapam directamente en estos supermercados. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Te recomendamos checar la vigencia de los descuentos del Inapam directamente en estos supermercados. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Como ya es bien sabido, al cumplir 60 años las y los mexicanos pueden tramitar su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), misma que brinda beneficios en diferentes comercios y dependencias, como es el caso de los supermercados. En esta nota te contamos los detalles. 

Desde descuentos en las tarifas transporte, hasta precios especiales en el pago de servicios, la tarjeta del Inapam se ha consolidado como una herramienta que ayuda al mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Dentro del directorio de beneficios se encuentra un apartado especial con los descuentos a los que se puede acceder y, entre la larga lista de sitios, aparecen ciertos supermercados para aliviar la economía del hogar, ¿cuáles son?

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Estos son los supermercados que ofrecen descuentazos del Inapam

Comprar productos de la canasta básica resulta cada vez más complicado, pues el incremento en los precios muchas veces hace que los adultos mayores no tengan acceso a una buena nutrición. Por este motivo, las personas de la tercera edad que cuentan con su credencial del Inapam pueden acceder a descuentos del 5% al 10% al realizar sus compras en las siguientes tiendas de autoservicio:

  1. Grupo Walmart
    En tiendas Walmart, los adultos mayores pueden obtener descuentos en el departamento de farmacia, al comprar sus medicamentos durante los primeros días del mes. Del 1 al 10 de cada mes, el descuento es del 7% y en los días restantes el descuento baja al 5%. De igual manera en Sam's Club y Bodega Aurrera, se mantiene el mismo beneficio en en el área de farmacia.
  2. La Comer y Fresko
    10% de bonificación en monedero naranja y un 5% de descuento adicional en farmacia.
  3. Soriana
    Ofrece un 10% de descuento en departamentos seleccionados al pagar en cajas.
  4. Chedraui
    Esta tienda ofrece un 5% de descuento en alimentos.

Cabe mencionar que se recomienda consultar la vigencia de los descuentos del Inapam directamente en los supermercados, ya que suelen variar dependiendo el estado donde se encuentre cada sucursal.

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