El Superpeso está imparable en su cotización frente al dólar estadounidense y este jueves 15 de enero a mediodía registró un récord positivo. Estos son los datos:

Bajo las fuerzas de la oferta y demanda, el Superpeso arrebata terreno al dólar por cuarto día consecutivo y toca su mejor nivel en año y medio .

La mañana de este jueves, la superdivisa se aprecia 0.7% y cotiza sobre 17.65 pesos, su nivel más fuerte desde el 17 de julio de 2024 , señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

El Superpeso es la divisa que más gana en la jornada , seguida del peso argentino y el real brasileño, pues lo dicho por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sobre mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), generó optimismo sobre México, opinó la economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller.

Debilidad del dólar impulsa el Superpeso mexicano

Desde su perspectiva, el peso continúa apreciándose por la debilidad del dólar, el diferencial de tasas de interés entre México y otros países, y por el alza del precio de la plata .

Para el economista en jefe de Invex, Ricardo Aguilar Abe, el peso está muy sobrevaluado en estos momentos y la paridad cerrará este año sobre 19 pesos.

En su opinión, la depreciación global del dólar, que provocó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue lo que más influyó en la paridad del último año.

La directora de Análisis y Estrategia de Kapital, Alejandra Marcos Iza, coincide en que la debilidad del dólar es la que explica primordialmente el comportamiento del Superpeso.

No obstante, señala que habrá momentos de volatilidad que pudieran originar movimientos de depreciación considerables para el peso, que cerrará 2026 sobre 18.80.

Al menudeo, el dólar abrió a la venta este jueves en 18.27 pesos en ventanillas de Banamex.

La analista de Banamex, Laura Díaz, expone que la incertidumbre global impulsó al superpeso a su mejor nivel desde julio de 2024.

Dice que el dólar extendió en las primeras semanas de 2026 gran parte de la debilidad acumulada el año pasado, principalmente, por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, los ataques renovados a la independencia de la Reserva Federal (Fed) por parte de Trump, y la incertidumbre comercial.

Espera que continúen los movimientos de diversificación de activos fuera de la Unión Americana, que en el margen siguen elevando los precios de los metales y favoreciendo al peso y otras monedas de países con economías emergentes.

Aunque sigue anticipando una tendencia de depreciación del peso para cerrar este año sobre 18.70, ante la incertidumbre en la medida que se acerque la fecha de revisión del T-MEC.

