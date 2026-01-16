El peso mexicano volvió a abrir con pérdidas este viernes 16 de enero. El tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos cotiza en $17.6689 pesos por unidad en el mercado spot. Esto representa una caída del 0.7 por ciento de la moneda nacional frente a la estadounidense.

Por su parte, el índice dólar muestra una caída del 0.07 por ciento. Pese a las pérdidas, el dólar estadounidense estruja al peso mexicano por segunda jornada de apertura consecutiva.

Este contexto coloca al peso mexicano como la cuarta divisa que más pérdidas presenta frente al dólar entre las seguidas por Bloomberg como divisas de mercados emergentes. De acuerdo con Monex, estas caídas marginales del peso mexicano de las últimas dos jornadas representan una corrección técnica luego de haberse fortalecido significativamente ayer por la tarde ante el optimismo de los inversores locales.

En lo que respecta al tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que el tipo de cambio para este viernes 16 de enero se fija en $17.6897 para aquellos que tomen de referencia esta cotización para realizar sus movimientos transaccionales.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.40 Banco Azteca 16.35 18.70 BBVA Bancomer 16.83 17.97 Banorte 16.45 18.00 Banamex 17.08 18.15 Scotiabank 16.00 19.00

Recuerda que la cotización por el tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos puede sufrir cambios a lo largo del día de acuerdo con los sucesos que afecten el mercado.

Con información de Bloomberg

