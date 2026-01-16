Ante la incertidumbre de quienes emplean métodos de ahorro informal, alimentada por rumores en redes sociales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió ya un comunicado oficial. Este texto de la autoridad busca revelar la verdad detrás de las multas u otros sobre posibles consecuencias fiscales para quienes organicen o participen en las populares "tandas".

¿Qué son las tandas y por qué son tan atractivas?

Según una explicación del banco BBVA, una tanda, también conocida como rifa, es una forma de ahorro grupal en la que un conjunto de personas acuerda aportar una misma suma de dinero en plazos previamente establecidos.

Una persona designada o la que organiza las tandas se encarga de gestionar los pagos y de entregar el monto total acumulado a cada participante en fechas determinadas por un sistema de turnos, ya sea de forma diaria, semanal o mensual. El ahorro final que se obtiene depende tanto de la cantidad de las aportaciones individuales como del número de personas que integren la tanda.

La naturaleza de este sistema de ahorro, dice BBVA, se basa en la confianza entre las personas, el compañerismo y el sentido de comunidad entre los participantes, por lo que es importante conocer a todos los involucrados.

Las tandas son atractivas para las personas porque funcionan como un ahorro forzoso. El compromiso de cumplir con el grupo obliga a las personas a ser disciplinadas con su dinero, algo que a veces les cuesta trabajo lograr de manera individual.

Además, ofrecen liquidez inmediata sin tener que pagar intereses. Para quienes reciben los primeros números, la tanda actúa como un préstamo rápido, sin trámites, sin requisitos bancarios ni historial crediticio. Es un método sencillo basado en la confianza que permite realizar compras grandes sin pagar de más.

¿El SAT vigila las tandas? Lo que dice la autoridad

Por medio de una tarjeta informativa, el SAT negó la existencia de operativos de vigilancia enfocados en el monitoreo de los recursos que circulan en estos esquemas populares de ahorro. En su texto, el organismo fue claro: la respuesta corta es no.

El SAT subrayó estos puntos para dar tranquilidad a los contribuyentes:

Sin operativos de vigilancia: No se están realizando auditorías ni seguimientos a las cuentas bancarias por este motivo específico.

No son objetivo de fiscalización: Las tandas no forman parte de los programas de recaudación actuales ni futuros del SAT.

Sin multas: Es falso que se estén aplicando sanciones o multas a quienes reciban o entreguen dinero bajo este concepto.

¿Qué pasa si una persona participa en una tanda? Los consejos del SAT

Aunque el SAT no te multará por participar en una tanda, si utilizas transferencias bancarias o depósitos para este fin, es recomendable seguir estas buenas prácticas para mantener tus finanzas en orden:

Tener claridad en los conceptos: Al realizar transferencias, utiliza conceptos claros como "Ahorro" o "Pago de tanda" .

o . Mantén un registro: Lleva un control de quiénes participan y las fechas de pago ; esto sirve como respaldo personal en caso de cualquier aclaración bancaria futura.

; esto sirve como respaldo personal en caso de cualquier aclaración bancaria futura. Diferencia tus ingresos: Recuerda que las tandas no son ingresos adicionales, sino una redistribución de tu propio dinero ya gravado (tu sueldo, por ejemplo).

Recuerda esto…

Continúa participando con tranquilidad en tus esquemas de ahorro, como las tandas. El SAT ha especificado que el ahorro popular no está entre sus objetivos prioritarios de fiscalización.

ESPECIAL / SAT

