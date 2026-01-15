Mundial 2026 podría triplicar la derrama económica en México

México podría obtener una derrama económica cercana a los 200 mil millones de pesos con motivo del Mundial de Futbol 2026, cifra que prácticamente triplica la estimación oficial inicial de 65 mil millones de pesos. El impacto económico potencial, de concretarse, colocaría al torneo como uno de los eventos internacionales con mayor beneficio para la economía nacional en los últimos años.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre, señaló que este escenario es viable si el país logra extender los beneficios del campeonato más allá de las ciudades sede. Para ello, subrayó la importancia de impulsar el consumo interno y articular una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno y los sectores productivos ligados al turismo, el comercio y los servicios.

De acuerdo con el dirigente empresarial, el Mundial de 2026 no debe concebirse únicamente como un evento concentrado en tres ciudades mexicanas, sino como una plataforma de alcance nacional. Explicó que regiones cercanas a las sedes, ciudades que alberguen campamentos de entrenamiento, corredores turísticos y comunidades con vocación de servicios pueden integrarse a la dinámica del torneo y aprovechar el flujo de visitantes nacionales e internacionales.

“No son solo tres estados", afirmó al recordar que son muchos más los estados y municipios mexicanos los que participan de manera indirecta.

El presidente de Concanaco Servytur dijo que la clave está en activar una derrama transversal, apoyada en programas de consumo interno y promoción turística que ya han probado su eficacia.

Recordó que iniciativas como La Gran Escapada y Viernes Muy Mexicano han generado decenas de miles de millones de pesos en ventas acumuladas, lo que demuestra —dijo— el potencial de replicar y escalar estos modelos durante el Mundial.

Según el dirigente, solo La Gran Escapada logró alrededor de 40 mil millones de pesos y Viernes Muy Mexicano, en cuatro ediciones, sumó 48 mil millones de pesos.

Junto con El Buen Fin, estos tres programas generaron más de 307 mil millones de pesos (unos 17.056 millones de dólares) en beneficios económicos, lo que refuerza la expectativa de un impacto mayor durante el Mundial 2026.

De la Torre subrayó que para maximizar el efecto económico se requiere unidad entre sector público y privado, así como mensajes responsables que refuercen la confianza del visitante.

“Si queremos que nos vaya bien, también hay que hablar bien de lo que hacemos bien” , apuntó, al advertir que los discursos negativos afectan la percepción y, con ello, el consumo y la afluencia turística.

PUEDES LEER: Gobierno de México busca fortalecer el consumo nacional rumbo al Mundial de Futbol 2026

La estrategia de Concanaco Servytur contempla promocionar turismo comunitario, experiencias culturales, gastronómicas y comerciales, con el objetivo de que la derrama llegue a la economía de barrio y al hogar, y no se concentre solo en grandes cadenas o zonas específicas.

Asimismo, el líder empresarial afirmó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para detonar crecimiento regional, fortalecer a los negocios familiares y posicionar a México como un destino competitivo más allá del evento deportivo, siempre que se actúe con coordinación, planeación y visión de largo plazo.

YC