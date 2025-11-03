Esta mañana de lunes 3 de noviembre, el precio del dólar en México es de 18.51 pesos por billete verde en promedio . En esta primera jornada, el peso mexicano le hace frente al dólar estadounidense pese a las actuales tensiones comerciales entre la República Mexicana y Estados Unidos (EU).

El pasado 1 de noviembre, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que, si bien México registra un incremento de inversiones, " necesitamos fortalecer nuestras actividades multilaterales y trabajar con nuestros socios comerciales en inversión nearshoring , manufactura avanzada y otros ámbitos. Sabemos que necesitamos del sector privado ".

En tiempos de incertidumbre, dijo Ebrard, para el gobierno mexicano es necesario fortalecer el multilateralismo, trabajar con los socios comerciales y con el sector privado.

Otro panorama sobre el peso mexicano

Por su parte, Commerzbank , un banco multinacional alemán, con sede en Frankfurt, que se especializa en banca comercial, corporativa y de inversión, advirtió que México “ necesita con urgencia un acuerdo ” ante la imposición de aranceles y su alta dependencia del comercio bilateral.

Aunque señaló que se han producido avances recientes entre ambas naciones, el banco alemán advirtió que los problemas estructurales no se resolverán con un simple pacto. “ Incluso si se alcanza un acuerdo, los problemas de México no habrán terminado ”.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.5725 pesos por un dólar estadounidense.

Tipo de cambio del dólar HOY 3 de noviembre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 16.85 19.04 BBVA Bancomer 17.52 19.06 Banorte 17.30 18.90 Banamex 18.01 19.05 Scotiabank 17.40 19.00

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

