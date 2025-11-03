Emite carta de autorización para que, a través del CRT, se registre y proteja la Denominación de Origen Tequila en República Dominicana.

Durante su reciente visita a Jalisco, el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, sostuvo una reunión de trabajo en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila (CRT), con representantes del organismo y de la agroindustria tequilera, con el objetivo de dar seguimiento a los temas prioritarios del sector.

En este marco, el titular del IMPI reafirmó su respaldo y reconocimiento a la labor del CRT, destacando su papel como referente internacional en el impulso y protección de la Denominación de Origen Tequila (DOT).

“También la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos ha dicho en varias ocasiones que uno de los ejemplos prototípicos a nivel global de un organismo certificador es el Consejo Regulador del Tequila, por lo que me parece que sería un sinsentido incentivar otro tipo de, al contrario”, afirmó Santiago Nieto.

Durante el encuentro se abordaron los principales retos de la Cadena Productiva Agave Tequila, así como los avances en el reconocimiento internacional de la DOT, lo que ha sido clave para combatir la competencia desleal.

En representación del Presidente del CRT, Aurelio López Rocha, el Tesorero del Consejo Directivo, Rodolfo González, subrayó la relevancia de la cooperación institucional con el IMPI:

“La protección del Tequila en el mundo ha sido, es y siempre será la principal arma de defensa de nuestra primera Denominación de Origen de México, y para lograr esto, la cooperación y confianza del IMPI ha sido un factor indispensable en el marco de todas sus atribuciones”, comentó.

El IMPI ha otorgado al CRT, cuando así se ha requerido, las cartas correspondientes de autorización para iniciar los trámites de registro para el reconocimiento de la Denominación de Origen Tequila en distintos países.

Gracias a este esfuerzo conjunto, México cuenta hoy con 57 registros internacionales del Tequila, fortaleciendo su protección.

En este marco, el IMPI emitió una nueva carta de autorización para gestionar el registro de la Denominación de Origen Tequila en República Dominicana.

“Se hace constar que el Consejo Regulador del Tequila tiene plena capacidad para realizar las gestiones necesarias para hacer el registro de Denominación de Origen ante la ONAPI; en ese sentido, agradecería la colaboración de la ONAPI con el CRT a efecto de obtener el registro del Tequila como Denominación de Origen en su territorio”, puntualizó Santiago Nieto, Director del IMPI.

Tras la buena noticia, los representantes de los distintos sectores que conforman el Consejo Directivo del CRT reiteraron su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno Federal, propietario de la Denominación de Origen Tequila, para mantenerla como símbolo de orgullo nacional, tradición y calidad.

“En el CRT estamos convencidos de que la Propiedad Industrial es la mejor herramienta de impulso al sector social, por lo que es importante aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas”, mencionó el Tesorero del Consejo Directivo del CRT, Rodolfo González.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente la Directora General Adjunta de los Servicios de Apoyo en el IMPI, Guadalupe Itzi-Guari Hurtado Bañuelos, se trataron temas estratégicos como la revisión del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y la vinculación de más entidades para potencializar el turismo en estados con Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, bajo la iniciativa México, Herencia y Origen, en el marco del próximo Mundial de Futbol.

