Ante el aumento en la intensidad de actos de delincuencia tanto urbana como organizada en México, la industria del blindaje automotriz registra un crecimiento y desarrolla una protección cada vez más elevada para contrarrestar una tecnología más sofisticada de una criminalidad que muta de forma constante. En ese entorno, los actores de la industria advierten que el crecimiento no solo se refleja en volumen comercial, sino en la complejidad técnica de los procesos, en los niveles de protección alcanzados y en la expansión de la oferta, que ya no se limita únicamente a vehículos de gran volumen, sino que se está moviendo a híbridos, eléctricos y unidades de segmentos medios que buscan menor exposición y bajo perfil.

Esteban Hernández López, presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), afirmó que ejemplo de ello es que, en algunos casos, ya se está comenzando a alcanzar niveles siete de protección, es decir, protección contra calibres perforantes, así como el desarrollo de vehículos tácticos capaces de defenderse ante ataques con drones. Desde la industria se describe esta evolución como un punto crítico dentro de una dinámica en la que la tecnología criminal no permanece estática, lo que obliga a incrementar capacidades, materiales y rigor operativo.

El año pasado en México se comercializaron alrededor de 4 mil unidades y este año se espera comercializar entre 3 mil 800 y 4 mil unidades. Hernández López explicó que el primer semestre del año inició con buen ritmo, aunque reconoció que se ha percibido cierta desaceleración durante el segundo trimestre. Subrayó que esa desaceleración no parece ser particular del blindaje, ya que diversas marcas automotrices han disminuido sus pronósticos anuales, lo que establece un contexto de consumo menos dinámico en términos generales.

De acuerdo con el directivo, las principales unidades blindadas que se comercializan en México son Suburban, Tahoe, Grand Cherokee y Expedition, entre otras. Esos modelos se han blindado históricamente; sin embargo, Hernández López detalló que también se ha comenzado a incursionar en híbridos, eléctricos y vehículos de gamas más bajas de segmento medio. Este movimiento responde a la necesidad de usuarios que requieren protección, pero que pretenden mantener un bajo perfil.

El directivo explicó que las empresas del sector enfrentan retos relevantes en la incursión de híbridos y eléctricos, porque estos vehículos han provocado que el proceso de blindaje se vuelva más complicado. Agregó que el tema regulatorio y el manejo de información, procesos y auditorías se han convertido en una parte crítica de la operación de las empresas del sector, al grado de que las compañías han tenido que desarrollar departamentos legales internos, lo que necesariamente genera costos y obliga a ajustes administrativos y operativos.

Como recomendación general, Hernández López pidió a quienes buscan adquirir un automóvil blindado que acudan únicamente a empresas serias. Aseguró que existen compañías que llegan al mercado con soluciones de vidrios delgados o blindajes parciales que aparentemente son más baratos, pero lo que provocan es poner en riesgo la vida de los ocupantes ante un ataque. Sostuvo que dichas prácticas deben evitarse.

Depende del nivel de blindaje, el rango de precios arranca desde 35 mil dólares más IVA hasta más de 75 mil dólares más IVA, sin incluir la unidad. En México operan más de 130 compañías dedicadas al blindaje, pero las empresas afiliadas a la AMBA ostentan 70 por ciento de participación del mercado.

AMBA certifica y selecciona a las 10 empresas más sólidas en la industria del blindaje automotriz en México con base en experiencia, trayectoria, permanencia, calidad, técnicas aplicadas de blindaje, servicios de postventa, referencias de usuarios, capacitación de equipos de trabajo y cantidad de vehículos producidos. Las empresas que integran la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores son Autosafe, Auto Werk, Ballistic Group, Blindajes EPEL, Centur Blindajes, Global Armor, Protelife, Total Shield, TPS Armoring y WBA Blindajes Alemanes.

CT