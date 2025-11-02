Este domingo 2 de noviembre, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) , declaró que Carlos Manzo Rodríguez , contaba con acompañamiento y comunicación permanente del Ejército y la Guardia Nacional , con quienes sostuvo al menos cuatro reuniones formales, entre mayo y octubre, para revisar su esquema de seguridad y los avances de las operaciones desplegadas en la región.

Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El edil contaba con protección federal y municipal desde finales de 2024, la cual había sido reforzada en mayo de este año, según Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) . El titular condenó el asesinato y aseguró que el Gobierno de México trabaja en estrecha coordinación con las autoridades michoacanas para dar con los responsables quienes, dijo, aprovecharon su vulnerabilidad para realizar el ataque.

Por su parte, Trevilla Trejo aseguró que " siempre existió una comunicación directa, permanente y continua con el alcalde ". Subrayó que, aunque en las primeras reuniones el alcalde solicitó más tropas, en los encuentros posteriores, incluido el del 21 de octubre, 10 días antes del ataque, solo se revisaron estrategias y ajustes territoriales, sin nuevos pedidos de refuerzos.

Trevilla destacó que, como parte de la coordinación con el municipio, el Ejército y la Guardia Nacional realizaron operaciones conjuntas como " Chupani " y " Champi ", con más de mil 200 efectivos desplegados, que derivaron en decenas de detenciones, decomisos de armas, drogas y vehículos, además del desmantelamiento de artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades confirmaron que en el lugar de los hechos fue abatido uno de los agresores y dos personas más fueron detenidas, según informó la Fiscalía de Michoacán.

Carlos Manzo ganó la alcaldía de Uruapan en el proceso electoral del 2024, como candidato independiente y, tras haberse desempeñado como diputado federal en el trienio 2021-2024, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) , se desmarcó para iniciar su campaña política independiente con el eslogan " el del Sombrero ".

