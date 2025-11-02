Nissan pronostica pérdidas millonarias; cerrará siete plantas

Nissan publicó sus previsiones financieras anuales antes de la presentación de sus resultados financieros del primer semestre fiscal: pronostica unas pérdidas operativas de 275 mil millones de yenes ( más de 30 mil 250 millones de pesos ).

La firma japonesa se abstuvo de emitir pronósticos financieros en su anterior informe de julio, citando la incertidumbre sobre el impacto en sus cuentas de los aranceles estadounidense al motor.

En sus previsiones publicadas en días recientes, Nissan vaticinó además una disminución del 7.4 % interanual en los ingresos del presente ejercicio, pero evitó emitir un pronóstico sobre neto.

Estas previsiones " reflejan las dificultades previstas en el segundo semestre debido a riesgos en la cadena de suministro, la volatilidad del tipo de cambio, los aranceles y otros factores externos ", señaló la empresa en un comunicado.

En lo que respecta a la primera mitad del ejercicio, cuyo informe publicará la próxima semana, Nissan mejoró sus previsiones.

La empresa espera anotar un beneficio operativo de 325 millones de dólares (más de 6 mil 32 millones de pesos) en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, y una pérdida operativa de 195 millones de dólares (más de 3 mil 619 pesos) en los primeros seis meses de su ejercicio.

Nissan anotó unas pérdidas netas de 753 millones de dólares (más de 13 mil 977 millones de pesos) entre abril y junio, su primer trimestre fiscal, tras registrar unas pérdidas netas de 4 mil 360 millones de dólares (más de 80 mil 930 millones de pesos) en su ejercicio de 2024.

La fabricante japonés atraviesa una situación financiera delicada por la caída de sus ventas en Estados Unidos y China, y está inmerso en una reestructuración de operaciones, por lo que ha anunciado que cerrará siete de sus 17 plantas y recortará 20 mil empleos a nivel global en los próximos años .

