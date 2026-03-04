El peso mexicano no tuvo ayer una buena jornada en su cotización frente al dólar, pero tampoco la bolsa. ¿Por qué? Aquí te contamos:

El estallido de la guerra en Medio Oriente y la incertidumbre inflacionista derribaron el ánimo de los inversionistas en la mayoría de las plazas financieras .

El peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivieron un martes negro . La moneda se depreció 2.3% y el principal indicador bursátil del país cayó 3%; para ambos fue el peor día en 11 meses.

Bloomberg reportó que el dólar acabó en 17.70 pesos al mayoreo, aunque tocó las 17.88 unidades .

Al menudeo, el dólar se vendió en 18.14 pesos en Banamex, 36 centavos más que el lunes y primera vez que rebasa los 18 en dos meses.

¿Por qué fue un martes negro para el peso mexicano?

El peso fue víctima de una migración masiva de capitales debido al recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente, dijo el analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza.

Desde su punto de vista, la agresión directa contra la legación diplomática de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y la contraofensiva de la administración de Donald Trump evaporaron el apetito por el riesgo, privando al peso y otras divisas emergentes de su principal soporte de liquidez.

El Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV finalizó en 68 mil 436 puntos y fue su cierre más débil desde el 23 de enero. De las 35 principales empresas, sólo Cuervo, Liverpool y Televisa subieron, mientras Grupo México, Mega y Peñoles se llevaron la peor parte.

Otros indicadores

Con excepción de las bolsas de valores en Colombia y Arabia Saudita, cuyas compañías ganaron por las alzas en precios de la energía, el resto de plazas se tiñeron de rojo; la pérdida más severa fue para Corea del Sur, cuyo principal indicador se hundió 7.2%, seguido de España, con baja de 4.6%.

Los índices estadounidenses llegaron a caer más de 2%, pero recortaron pérdidas antes del cierre. El Promedio Industrial Dow Jones, conformado por 30 empresas sólidas y representativas en Estados Unidos, bajó 0.8%. El SyP 500, que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, retrocedió 0.9%. El Nasdaq, con gran presencia tecnológica, disminuyó 1%.

Rompe el techo

Pemex dio a conocer que vendió este martes el barril de petróleo en 70.32 dólares y es la primera vez que supera las 70 unidades desde el 20 de junio de 2025 .

Los registros que lleva el Banco de México (Banxico) muestran que el crudo nacional acumula un incremento de 31.1% o 16.70 dólares desde que comenzó 2026 .

La cotización promedio del hidrocarburo se ubica en 59.04 en lo que va del año, 4.14 por arriba de los 54.90 que el gobierno usó para formular la Ley de Ingresos de la Federación 2026, lo que implica mayores recursos de lo previsto.

Las analistas de Banamex, Laura Díaz y Paulina Anciola, destacaron que crece la percepción de mayores riesgos inflacionarios y menores recortes de tasas por parte de los bancos centrales, a medida que suben los precios de la energía.

Señalaron que México no tendría un impacto en inflación derivado de los incrementos en los energéticos, ya que se absorberán vía las finanzas públicas mediante menor recaudación o subsidios compensados por mayores ingresos por exportaciones de petróleo.

No obstante, alertaron que una depreciación cambiaria adicional implicaría riesgos al alza para los precios al consumidor y limitaría el margen de maniobra de Banxico al ajustar su tasa referencial.

La directora de Inversiones en IMB Capital Quants, Laura Torres, indicó que los petroprecios altos pueden apoyar parcialmente a Pemex al mejorar sus ingresos.

Sin embargo, dijo que este beneficio de mayores precios energéticos eleva costos internos, presiona la inflación y limita el margen de política monetaria, afectando el consumo y el crédito.

*Los índices de EU llegaron a caer más de 2%, pero recortaron pérdidas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA