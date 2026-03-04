Claves del caso Kimberly: La desaparición que indigna a Morelos

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, una estudiante de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), fue encontrada muerta luego de desaparecer y las circunstancias de su tragedia han hecho del caso una polémica en Morelos. A continuación, un resumen:

Este martes, miles de estudiantes de la UAEM marcharon desde el campus universitario hasta el centro de la ciudad para exigir justicia por el asesinato de su compañera Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

"Ni silencio ni omisión, queremos investigación", gritaban los manifestantes, muchos con playeras y gorras blancas, que repetían "justicia, justicia, justicia".

El contingente mayor caminó unos nueve kilómetros hacia el corazón de Cuernavaca. Ahí iban estudiantes, familiares y compañeros de Kimberly.

Un segundo grupo de esta misma marcha estuvo conformado por el denominado "bloque negro", el cual realizó pintas en el Palacio de Gobierno en protesta por la ausencia de información precisa de parte de las autoridades universitarias.

La actitud de los manifestantes se radicalizó al percatarse de que dos trabajadores del poder ejecutivo se burlaban de ellos desde una ventana del segundo piso del edificio . En seguida rompieron ventanas, lanzaron piedras y pintaron los muros, además de dejar cartulinas con consignas en contra de la rectoría de la UAEM.

La polémica en el caso Kimberly

Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría de la UAEM, de 18 años, desapareció el pasado 20 de febrero. Su cuerpo fue encontrado la tarde del lunes 2 de marzo en un predio del poblado de Chamilpa , una zona boscosa de Cuernavaca que limita con la UAEM.

Este caso fragmentó a la universidad . Por un lado, los estudiantes acusan la reacción tardía de la rectora Viridiana León Hernández, así como su renuencia al diálogo y la falta de transparencia sobre las investigaciones.

La rectora, por su parte, hizo una convocatoria al diálogo, anunció nuevas medidas de seguridad en la universidad y acusó intervención de agentes externos en las recientes protestas, con tintes violentos.

Con esta división, al otro extremo de la ciudad, la rectora de la UAEM encabezó una segunda marcha, la cual inició su recorrido pasadas las 07:00 horas.

Con ella marcharon algunos estudiantes y personal del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la universidad.

En declaraciones a la prensa, León Hernández condenó los actos de violencia registrados en protestas anteriores, y llamó a mantener las movilizaciones estudiantiles dentro de un marco pacífico.

También demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) justicia para la joven y todo el peso de la ley para los responsables de la desaparición forzada de la alumna.

Además, exigió un informe con claridad y oportunidad sobre el caso y adelantó que la UAEM reforzará la seguridad en el Campus Chamilpa, con mayor presencia de personal privado y la instalación de botones de pánico.

Las investigaciones

El lunes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el hallazgo de un cuerpo humano en un predio contiguo a la UAEM.

Fuentes cercanas al caso confiaron a El Universal que el cadáver reúne las características de Kimberly; un día antes se encontró ropa que corresponde a la descripción de la que vestía la joven el día que fue vista por última vez.

La FGE emitió un comunicado en el que informó que realiza los exámenes de medicina forense necesarios para determinar identidad, causa de muerte y temporalidad del fallecimiento.

Kimberly desapareció el viernes 20 de febrero. De acuerdo con los videos internos de la UAEM, la joven sí llegó al campus universitario. Las autoridades universitarias entregaron el material de video mucho después de los hechos a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Este es uno de los motivos de molestia de los estudiantes.

Por los hechos está detenido Jared Alejandro, un joven también alumno de la UAEM, en cuya casa encontraron la credencial del INE y el bolso de Kimberly .

Mensajes oficiales

La gobernadora Margarita González Saravia emitió un mensaje en el que pidió esperar los datos oficiales de la Fiscalía de Morelos sobre este caso y anunció que reforzarán el programa de seguridad en la universidad.

Pidió al Poder Judicial impedir la "puerta giratoria" en el caso de la desaparición de Kimberly y llamó a que no haya impunidad.

Más tarde, el Gobierno de Morelos se manifestó "respetuoso del dolor de las juventudes, que lo convierte en una exigencia colectiva de justicia, la cual es una prioridad absoluta para esta administración".

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que el Ejecutivo estatal está del lado de las causas y de toda lucha contra la violencia hacia las mujeres.

"Estamos con el pueblo, así lo ha manifestado la gobernadora Margarita González Saravia. La paz y tranquilidad deben prevalecer en todo el estado", expresó e indicó que, en el caso de Kimberly, será la Fiscalía General del Estado la instancia que informará los avances correspondientes.

Más adelante, anunció que en los próximos días la gobernadora dará a conocer un plan en materia de seguridad para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Por su parte, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, ratificó que el Gobierno de Morelos apostará siempre por el diálogo y la construcción de coincidencias a favor de la entidad.

"Estamos ejerciendo el gobierno con responsabilidad y aquí estamos, dando la cara", dijo.

Días clave en el caso

Entre la desaparición de la joven y su localización sin vida pasaron 10 días.

20 febrero. Kimberly Ramos Beltrán, estudiante de Contaduría en la UAEM, fue vista con vida por última vez.

26 febrero. Universitarios exigen que las autoridades aceleren su búsqueda.

28 febrero. La Fiscalía de Morelos detiene a Jared Alejandro "N" por su probable responsabilidad en la desaparición de Kimberly.

2 marzo. Estudiantes toman la rectoría de la UAEM. La fiscalía informa sobre la localización de un cuerpo; se presume que es la joven.

