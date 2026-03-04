Miércoles, 04 de Marzo 2026

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Ofertas de hoy 4 de marzo

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 4 de marzo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta primera semana de marzo de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 4 de marzo de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 4 de marzo por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Piña Miel $18.90 por kilo
  • Naranja valencia a $18.90 pesos por kilo
  • Mango ataulfo a $49.90 pesos por kilo
  • Aguacate hass por kilo a $39.90 pesos
  • Sandía Charleston $16.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $29.90 por kilo
  • Melón chino a $29.90 por kilo
  • Jícama $29.90 pesos por kilo
  • Toronja sangría $29.90 pesos por kilo
  • Plátano macho $41.90 pesos por kilo
  • Papa russet $29.90 pesos por kilo
  • Guayaba $46.90 kg por kilo
  • Mamey $48.90 pesos por kilo
  • Brócoli $39.90 pesos por kilo
  • Pepino $39.90 pesos por kilo
  • Papaya Maradol a $29.90 por kilo
  • Nectarina a $39.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Mandarina $49.90 por kilo
  • Zanahoria a $16.90 por kilo
  • Nopales a $32.90 pesos por kilo
  • Limón eureka a $49.90 pesos por kilo
  • Chile serrano $49.90 por kilo
  • Pimiento semáforo a $39.90 por pieza
  • Champiñón a granel $98.50 pesos por kilo
  • Cebolla cambray $7.90 por pieza
  • Lechuga romana a $14.90 por pieza
  • Cebolla blanca a $24.90 pesos por kilo
  • Jitomate bola a $29.90 pesos por kilo
  • Manzana red delicious a $29.90 por kilo
  • Uva blanca sin semilla a $69.90 por kilo
  • Fresa a $59.90 por charola

Carnes, pollos y pescados

  • Aguja de res para cocido a $154.70 pesos por kilo
  • Medallón de pechuga de pollo a $199.70 pesos por kilo
  • Filete de salmón a $399 pesos por kilo
  • Camarón chico sin cabeza a $279 por kilo

