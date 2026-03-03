El peso mexicano sufre un embate de su par, el dólar estadounidense, que ha recuperado fuerza en la cotización este martes 3 de marzo.

Por cuarta jornada consecutiva, el dólar se fortalece mientras las bolsas de valores se tiñen de rojo ante la ausencia de señales de un acuerdo en Medio Oriente , lo que incrementa los temores de una interrupción en el suministro de energéticos y un aumento en la inflación global, explicaron analistas.

La mañana de este martes, el dólar se vende en 18.08 pesos en ventanillas de Banamex, 30 centavos más que el lunes pasado , y es la primera vez que supera las 18 unidades en casi dos meses .

Al mayoreo, el dólar se intercambia en 17.88 pesos y es el precio más alto desde el 13 de enero pasado, cuando por momentos del día tocó las 17.94 unidades , señalan las operaciones que reporta la agencia Bloomberg.

Bolsa Mexicana de Valores pierde 4.5% este martes

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) pierde 4.5% y se coloca sobre 67 mil 408 puntos, mientras que sus pares en Estados Unidos retroceden cerca de 2%.

Los mercados accionarios van a la baja y el dólar gana terreno a medida que la guerra en Irán entra en su cuarto día sin señales de un acuerdo en el corto plazo, lo que incrementa los temores de una interrupción en el suministro de energéticos y un aumento en la inflación global, indicaron estrategas de Banorte.

Estados Unidos instó a sus connacionales a abandonar los países de Medio Oriente, citando graves riesgos para la seguridad. China llamó a todas las partes a garantizar el paso seguro por el Estrecho de Ormuz.

Analistas de Monex señalaron que la BMV se alineó al entorno de volatilidad global y será oportuno evaluar su desempeño al revisar si es un evento acotado y de volatilidad, o de cautela extendida en el mediano plazo.

Sobre el reciente evento de Medio Oriente, ven oportuno evaluar la visión de los inversionistas globales.

"Con el significativo ajuste observado en la sesión, vemos que la zona de soporte de 69 mil 700 puntos fue vulnerada, e incluso el soporte intermedio más amplio alrededor de 68 mil 700. Si la volatilidad persiste, el siguiente soporte estaría en 65 mil 600 unidades", estimaron en Monex.

Desde su perspectiva, este evento permitirá evaluar la visión fundamental y técnica del mercado local, después de un sólido avance desde el segundo semestre de 2025 hasta estos tres primeros meses de 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA