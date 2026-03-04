Este miércoles 4 de febrero es un día importante en la agenda legislativa en México porque será enviada la propuesta presidencial de la reforma electoral a la Cámara de Diputados.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enviará este miércoles la propuesta de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, confirmaron legisladores tras concluir la reunión en Palacio Nacional.

A su salida después de una reunión de cerca de dos horas con la Mandataria federal y la Comisión Presidencial, el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, confirmó que será este miércoles cuando la Presidenta envíe al Poder Legislativo la propuesta de la reforma electoral.

"(Será) enviada a la Cámara de Diputados, gracias", dijo a su salida.

"¿Mañana miércoles (se envía) a Cámara de Diputados?", se le preguntó al senador y contestó: "Sí".

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que "habrá un debate racional, civilizado, sensato, serio sobre el contenido de la iniciativa de la reforma electoral presidencial".

"A partir de que llegue mañana la iniciativa, comenzará todo el proceso legislativo, propio de una reforma constitucional del nivel de la que se está planteando", y aclaró que, en caso de que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) o el Partido del Trabajo (PT) no apoyen la propuesta, no habría ruptura con estos partidos .

La mañana del martes, durante su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que haría la última revisión del proyecto, el cual busca presentar este miércoles ante el Congreso de la Unión.

PT y Verde mantienen su rechazo a la iniciativa

Las bancadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso no ceden en su negativa a respaldar la reforma electoral en los términos en que fue planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que su aprobación se mantiene en vilo, pues sin aliados, Morena no alcanza la mayoría calificada necesaria .

Mientras el PT insiste en que no avalará una iniciativa que represente un retroceso en la democracia, el PVEM deshoja la margarita, a la espera de conocer el contenido del proyecto presidencial, pero sin conceder de antemano su apoyo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA