El Superpeso se impone en la cotización frente al dólar estadounidense y alcanza números récord este 2026.

Contra todo pronóstico, el Superpeso extiende su poderío ante el dólar y se convierte en la moneda con mejor desempeño en lo que va de 2026 .

Este miércoles, el tipo de cambio se aprecia 1% y cotiza en 17.42 pesos por dólar, el nivel más fuerte de la moneda mexicana desde el 3 de junio de 2024 , un día después de las elecciones que dieron una amplia victoria a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al partido Morena, lo que llevó la paridad a más de 17 unidades, desde un mínimo intradía de 16.26 que tocó en abril de ese año.

Te puede interesar: Así es el plan de tropas de EU en México

Desde que arrancó 2026, la divisa de México acumula una ganancia de 3.2% y se coloca en el primer lugar del ranking cambiario , desplazando a las pertenecientes a Brasil y Chile, señalan las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

Al menudeo, el dólar se vende en 17.91 pesos en ventanillas de Banamex, 12 centavos por debajo del martes.

La paridad se mantiene en una clara tendencia bajista, dominada principalmente por flujos de inversión extranjera asociados al carry trade, es decir, a la diferencia de tasas de interés entre México y las economías desarrolladas, explicó la analista de mercados de HF Markets, Paula Chaves.

Desde el punto de vista técnico, dijo, se abrió un espacio amplio adicional de apreciación del peso, mientras el entorno de tasas y los flujos continúen favoreciendo a la moneda mexicana.

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Índice de Precios y Cotizaciones, sube este miércoles 0.8% para colocarse sobre 68 mil 202 puntos, su mejor nivel en la historia.

El consenso proyecta que el indicador accionario culmine este año sobre 69 mil 220 puntos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Sentimiento del Mercado que la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) aplicó del 6 al 13 de enero.

No te pierdas: Se va la lluvia de Guadalajara, pero sigue el frío

Entre 24 instituciones que respondieron, Apalache Análisis es la más optimista, al calcular un cierre de 72 mil 257 unidades, seguida de Kapital, con 72 mil 73, y Economatica, que prevé 71 mil 311 puntos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA