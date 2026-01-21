Bolsa Mexicana gana y anota un nuevo máximo

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles un 0.52 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) superó el piso de las 68 mil unidades, en una sesión de ganancias generalizadas a nivel global, en especial en EU.

Con este resultado, la Bolsa mexicana se ubicó en los 68 mil 036.13, anotando también su cuarto avance consecutivo, mientras en el año el IPC acumula una ganancia del 5.8 %.

"El apetito por riesgo impulsó las ganancias en el mercado de capitales, particularmente en Estados Unidos (...) En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.52 %, alcanzando un nuevo máximo histórico", comentó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en el 5.8 %.

"Entre las 35 emisoras que integran el índice, 22 cerraron en terreno positivo. Los mayores avances correspondieron a Megacable, Banco del Bajío y OMA, mientras que Peñoles, Inbursa y Grupo México registraron los retrocesos más relevantes", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.69 % frente al dólar, al cotizar en 17.48 unidades por billete verde, frente a los 17.61 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 244.2 millones de títulos por un importe de 25.306 millones de pesos.

De las 701 firmas que cotizaron en la jornada, 316 terminaron con sus precios al alza, 368 tuvieron pérdidas y 17 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Fresnillo (FRES), con el 12.5 %; de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el 9.64 %, y de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 5.23 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el –2.64 %; de la minera Industrias Peñoles (PE&OLES), con el -2.54 %, y de la prestadora de servicios bancarios Terra (TERRA 13), con el –2.24 %.

