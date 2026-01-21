El peso mexicano cerró la jornada con una apreciación frente al dólar , que finalizó operaciones alrededor de 17.49 pesos, una mejora de 0.66% respecto al cierre previo de 17.60 unidades, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En el balance semanal, la moneda mexicana acumula un avance relevante, ya que el dólar registra una caída de 1.71% en los últimos siete días. A tasa anual, la fortaleza del peso es aún más evidente, con una depreciación del billete verde de 13.73%.

El comportamiento reciente muestra movimientos erráticos, luego de que el dólar revirtiera la ligera ganancia de 0.32% observada en la sesión anterior, sin lograr establecer una dirección definida. No obstante, la volatilidad semanal se mantiene contenida en 4.86%, muy por debajo del promedio anual de 8.91%, lo que refleja un entorno de mayor estabilidad cambiaria favorable para el peso mexicano.

Resolución diplomática en Davos reduce volatilidad

La reciente apreciación del peso y el optimismo en Wall Street están directamente vinculados a la desescalada de tensiones geopolíticas en el Foro Económico Mundial de Davos.

Este miércoles 21 de enero, el presidente Donald Trump anunció la cancelación de sus amenazas arancelarias contra aliados europeos tras alcanzar un marco para un acuerdo futuro' sobre seguridad en el Ártico con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

Este giro diplomático, que aleja la posibilidad de una disputa comercial agresiva por la adquisición de Groenlandia, ha inyectado confianza en los mercados emergentes, favoreciendo activos de riesgo como la moneda mexicana.

Trump descarta uso de fuerza militar por Groenlandia.

Para entender la calma que permea en los mercados cambiarios esta semana, es crucial destacar las palabras textuales del mandatario estadounidense en Suiza.

Durante su discurso en Davos, Trump aseguró: “No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia”.

Esta declaración, reportada por medios internacionales, eliminó la prima de riesgo bélico que había presionado al dólar al alza en días previos, permitiendo que el peso mexicano recuperara terreno hasta las 17.49 unidades.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

