La cotización del dólar-peso sigue sorprendiendo a bancos y analistas. Y el cierre semanal volvió a poner la atención en las divisas.

Bajo las fuerzas de la oferta y demanda, el dólar cedió terreno por cuarto día consecutivo y rompió el piso de 18 pesos durante momentos del viernes , resultado que nadie esperaba a principios de año.

El tipo de cambio tocó los 17.99 pesos por dólar a las 12:30 horas de este viernes 12 de diciembre, el nivel más bajo desde julio de 2024 y despidió la semana en 18 , de acuerdo con las negociaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

Acumuló una apreciación de 13.5% o 2.82 pesos en lo que va del presente año , lo que coloca al peso mexicano como la quinta moneda con mejor desempeño, ranking que lidera el rublo ruso.

La paridad otra vez tomó por sorpresa a bancos, casas de bolsa y grupos de análisis, cuyo consenso calculaba que llegaría a 20.95 al finalizar 2025 , indican los resultados de la encuesta que Citi aplicó a principios de enero.

Incluso el banco francés BNP Paribas proyectaba entonces un cierre de 22.30, y los más optimistas, Grupo Bursátil Mexicano y Natixis, anticipaban 20 unidades.

Ni la Secretaría de Hacienda esperaba que el dólar perdiera tanto terreno , ya que estimó un cierre de año sobre 20 pesos, según los PreCriterios Generales de Política Económica de 2026 que dio a conocer en abril pasado.

La economista en jefe de banco Base, Gabriela Siller, dijo que la debilidad del dólar y las operaciones de carry trade favorecen al peso, por lo que es muy probable que cierre 2025 y arranque 2026 en menos de 18 unidades.

El carry trade es una estrategia basada en pedir recursos prestados a una tasa de interés baja con el objetivo de invertir lo obtenido en un activo financiero con un mayor rendimiento esperado.

Estrategas de Banorte calculan que la paridad va a rondar entre 17.85 y 18.30 pesos por dólar durante la siguiente semana.

"De corto plazo, la zona técnica de mayor congestión se ubica cercana a 17.85, con nuestras trayectorias incorporando 17.70 a 17.80 para el siguiente año", indicaron.

El tipo de cambio marcó un máximo histórico de 25.76 el 6 de abril de 2020 ante la parálisis que provocó la pandemia de COVID-19 y la crisis petrolera, mientras que el 9 de abril del año pasado pisó las 16.26 unidades por primera vez desde 2015 y posteriormente empezó a subir debido al temor de que las tasas continúen altas durante mayor tiempo y las tensiones entre Irán e Israel, pero principalmente por las elecciones del 2 de junio de 2024, que dieron una amplia victoria a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena, de modo que al día siguiente la paridad llegó a 17.67, nivel que todavía no recupera.

El sondeo que Citi aplicó la semana pasada a 32 instituciones señala que el consenso espera que la paridad acabe este año en 18.51 y el siguiente sobre 19.20.

La correduría brasileña XP Investments destaca por ser la más optimista, al pronosticar que la paridad despedirá 2025 sobre 18 pesos y cerrará el siguiente año en 17.10 unidades. La última vez que tocó un nivel tan bajo fue el 3 de junio de 2024, cuando llegó a perforar el piso de 17 en momentos del día.

En el otro extremo se encuentra el banco BX+, al anticipar 19.30 para el cierre de este año, y Oxford Economics, con una estimación de 20.40 al final de 2026.

Los bancos estuvieron cerrados el viernes por El Día del Banquero, pero las sucursales de Banamex terminaron el jueves vendiendo el dólar en 18.48 pesos.

El peso ocupa la posición 14 entre las divisas más utilizadas, cuya mayoría de operaciones se realizan en el extranjero, informa el Banco de Pagos Internacionales.

