En el periodo previo a las fiestas de fin de año, el empleo de iluminación decorativa suele intensificarse, lo que incrementa tanto la demanda de energía como la posibilidad de fallas eléctricas. Con el fin de reducir el consumo energético, en esta nota te contamos algunos consejos de la CFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señala que, en esta temporada, los incidentes más comunes están relacionados con cortocircuitos provocados por sobrecargas, incendios originados por la proximidad de adornos a materiales combustibles, fallas en instalaciones expuestas a la humedad y recalentamientos derivados de conexiones inadecuadas.

La CFE recomienda revisar que todos los productos eléctricos utilizados cuenten con certificación NOM, dado que este distintivo asegura que cumplen criterios mínimos de seguridad. De acuerdo con la institución, la mayoría de los riesgos puede mitigarse mediante hábitos preventivos.

Consejos de la CFE para ahorrar en esta Navidad

Optar por series decorativas LED o luminarias que generen poco calor y, en exteriores, favorecer aquellas con protección adicional.

Confirmar que extensiones, enchufes y cables se encuentren en buen estado y sin desgastes.

Evitar el contacto con focos encendidos y mantener a menores alejados de puntos de conexión.

Apagar y desconectar toda la iluminación ornamental antes de dormir o al salir del inmueble.

No enlazar más de tres extensiones y emplear los multicontactos únicamente cuando sea indispensable.

Impedir que cables o extensiones queden ocultos bajo objetos o materiales susceptibles al calor.

Desconectar los equipos directamente desde la clavija para prevenir daños en el aislamiento y posibles cortocircuitos.

La CFE afirma que el uso moderado de luz de bajo consumo, junto a una buena desconexión, favorece una reducción muy grande en el gasto eléctrico.

Estas acciones también disminuyen la probabilidad de accidentes y contribuyen a mantener espacios más seguros durante las celebraciones navideñas.

