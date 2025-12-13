Final Toluca vs Tigres: ¿Dónde ver la gran final EN VIVO?

Todo está listo para conocer al nuevo campeón del futbol mexicano este domingo 14 de diciembre, pero ¿A qué hora y dónde se podrá ver la final del Torneo Apertura 2025?

En el partido de ida, los Diablos Rojos perdieron (1-0) ante los felinos en el estadio Universitario, con solitaria anotación de Ángel Correa .

Ahora, los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán que darle la vuelta al marcador , si sueñan con conquistar el bicampeonato del futbol mexicano.

Aunque, tendrán la enorme ventaja de que jugarán en el Nemesio Diez, donde se dice que "90 minutos son una eternidad".

¿Cómo llegan a la vuelta de la gran final?

Los Tigres vencieron por la mínima (1-0) al Toluca en la ida de la final del Apertura 2025 y consiguieron una ligera, pero importante ventaja para la vuelta del próximo domingo. Supieron aprovechar El Volcán a su favor.

La inexplicable y absurda equivocación de Hugo González, en el momento menos oportuno, encaminó el triunfo del equipo de Guido Pizarro.

En una jugada que no tenía ningún tipo de peligro, el portero de los Diablos Rojos el entregó el balón a Diego Lainez, quien no se complicó y se lo entregó al indicado.

Con el olfato goleador que lo caracteriza, Ángel Correa controló con la izquierda y definió con la derecha.

El campeón del mundo sólo necesitó dos toques para abrir el marcador (46') en el inmueble auriazul y estrenarse como goleador en una final del futbol mexicano.

El Toluca, el equipo con la mejor ofensiva del torneo, se desdibujó y no fue capaz de generar peligro en la cabaña de Nahuel Guzmán.

El planteamiento precavido del "Turco" no ayudó a que Paulinho, el tricampeón de goleo, tuviera una sola jugada para marcar.

Los Tigres no desaprovecharon el regalo navideño adelantado que Hugo González les envolvió con todo y moño y llegarán al Nemesio Diez con la ventaja en el global.

Aunque, "90 minutos en el infierno son una eternidad".

El campeón tendrá que demostrar de qué está hecho realmente y, con el apoyo de la afición escarlata, buscará darle la vuelta al marcador para refrendar su título de campeón y conquistar el bicampeonato.

Los Tigres dejaron que el Toluca saliera con vida del Volcán, ahora todo se definirá en la vuelta. El segundo capítulo de la final promete ser una auténtica batalla futbolística. Que ruede el balón.

¿Dónde ver el partido de vuelta de la gran final?

Toluca y Tigres se juegan la vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2025 este domingo 14 de diciembre, a las 17:00 horas, en el estadio Nemesio Díez. El partido será transmitido por las señales de Canal 5, TUDN, TV Azteca y Vix .

