Liverpool: Horario oficial de la Venta Especial de diciembre 2025, calendario de fechas

La Venta Especial de diciembre 2025 de Liverpool ya arrancó. Este evento de ofertas y promociones es un llamado de último minuto para quienes buscan realizar sus compras de Navidad y Año Nuevo con descuentos y facilidades de pago. El evento se llevará a cabo durante este fin de semana, a partir del 12 y hasta el 14 de diciembre, con un horario específico en tiendas, aunque las reglas son diferentes en la app y la página de Internet.

Durante la Venta Especial, las tiendas físicas de Liverpool operarán en un horario normal, abriendo sus puertas a las 11:00 y cerrando a las 21:00 horas. Este horario está hecho para los clientes que prefieren realizar sus compras en persona y ver directamente los productos y el servicio en tienda.

A pesar del horario de operación de las sucursales, las promociones y ofertas estarán accesibles para todos los clientes las 24 horas del día. Esto, a través de las plataformas digitales, específicamente la app móvil Liverpool Pocket y el sitio web oficial de la tienda. Esta opción digital asegura que los clientes puedan aprovechar los descuentos y ofertas sin estar limitados por las restricciones de horario de las tiendas físicas.

¿Qué días es la Venta Especial de Liverpool de diciembre?

Esta edición de La Venta Especial de Liverpool está programada para llevarse a cabo durante tres días consecutivos. Los clientes podrán aprovechar las ofertas y descuentos desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre.

Durante este periodo de tres días, se ofrecerán descuentos a los clientes en una amplia variedad de departamentos, incluyendo celulares, audífonos, lavadoras, secadoras, pantallas, consolas, tablets, laptops, refrigeradores, electrodomésticos, colchones y otros muebles, motos, ropa, zapatos, relojes, perfumes, joyería y viajes. Además, habrá facilidades de meses sin intereses y beneficios exclusivos para quienes utilicen la app Liverpool Pocket.

¿Cómo funciona el descuento por usar la app Liverpool Pocket?

Liverpool dará una ventaja exclusiva para quienes realicen compras desde su app. Los usuarios que adquieran sus productos por primera vez a través de Liverpool Pocket podrán obtener un 5% de descuento extra utilizando el código POCKETMENOS5.

