Liverpool: Horario oficial de la Venta Especial de diciembre 2025, calendario de fechas

La Venta Especial de diciembre 2025 de Liverpool ya arrancó. Este evento de ofertas y promociones es un llamado de último minuto para quienes buscan realizar sus compras de Navidad y Año Nuevo con descuentos y facilidades de pago. El evento se llevará a cabo durante este fin de semana, a partir del 12 y hasta el 14 de diciembre, con un horario específico en tiendas, aunque las reglas son diferentes en la app y la página de Internet.Durante la Venta Especial, las tiendas físicas de Liverpool operarán en un horario normal, abriendo sus puertas a las 11:00 y cerrando a las 21:00 horas. Este horario está hecho para los clientes que prefieren realizar sus compras en persona y ver directamente los productos y el servicio en tienda.A pesar del horario de operación de las sucursales, las promociones y ofertas estarán accesibles para todos los clientes las 24 horas del día. Esto, a través de las plataformas digitales, específicamente la app móvil Liverpool Pocket y el sitio web oficial de la tienda. Esta opción digital asegura que los clientes puedan aprovechar los descuentos y ofertas sin estar limitados por las restricciones de horario de las tiendas físicas.Esta edición de La Venta Especial de Liverpool está programada para llevarse a cabo durante tres días consecutivos. Los clientes podrán aprovechar las ofertas y descuentos desde el viernes 12 hasta el domingo 14 de diciembre.Durante este periodo de tres días, se ofrecerán descuentos a los clientes en una amplia variedad de departamentos, incluyendo celulares, audífonos, lavadoras, secadoras, pantallas, consolas, tablets, laptops, refrigeradores, electrodomésticos, colchones y otros muebles, motos, ropa, zapatos, relojes, perfumes, joyería y viajes. Además, habrá facilidades de meses sin intereses y beneficios exclusivos para quienes utilicen la app Liverpool Pocket.Liverpool dará una ventaja exclusiva para quienes realicen compras desde su app. Los usuarios que adquieran sus productos por primera vez a través de Liverpool Pocket podrán obtener un 5% de descuento extra utilizando el código POCKETMENOS5.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp OF