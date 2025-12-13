Liverpool: Audífonos inalámbricos de calidad a menos de mil pesos en la Venta Especial

La Venta Especial de Liverpool es en una oportunidad más que la cadena departamental ofrece a quienes buscan audífonos inalámbricos de buena calidad sin gastar más de mil pesos, sobre todo, en esta temporada de Navidad. En su catálogo actual destacan modelos de marcas reconocidas como Sony, Samsung, Huawei y Xiaomi, además de opciones accesibles que incluyen cancelación de ruido y conectividad Bluetooth estable.Si estás buscando renovar tus audífonos, ya sea para tu uso personal o para regalar en esta Navidad, estas son las mejores opciones por debajo de los mil pesos, de acuerdo con los precios mostrados en la página oficial de Liverpool.Sony domina varias opciones dentro de este rango. Los audífonos On-Ear inalámbricos Sony tienen un precio de 699 pesos, con una calificación promedio de 4.5 estrellas, ideales para uso diario.Para quienes prefieren un formato compacto, los Sony WI-C100 In-Ear inalámbricos cuestan 499 pesos y cuentan con más de 800 reseñas, lo que los convierte en una de las opciones más populares.También destacan los Sony True Wireless WF-C510, disponibles por 899 pesos, con buena valoración y diseño totalmente inalámbrico.Samsung ofrece los Galaxy Buds Core, audífonos in-ear inalámbricos con cancelación de ruido, a 779 pesos, una opción competitiva dentro de su gama de entrada.Huawei, por su parte, tiene los FreeBuds SE 2, también con cancelación de ruido, por 599 pesos, uno de los precios más bajos dentro del catálogo.Entre las opciones más baratas destacan los Xiaomi Redmi Buds 6 Lite, con cancelación de ruido y un precio de solo 399 pesos.La marca Guess aparece con dos modelos: los GUTWS94EGK in-ear por 899 pesos y los GUTWS18HOGEK On-Ear por 999 pesos, enfocados en diseño y estilo.Liverpool también incluye unos audífonos True Wireless genéricos por 628 pesos, pensados para quienes buscan una alternativa básica y funcional sin gastar demasiado.En resumenCon precios que van desde los 399 hasta los 999 pesos, la Venta Especial de Liverpool demuestra que es posible encontrar audífonos inalámbricos de calidad sin romper el presupuesto. Ya sea que busques cancelación de ruido, formato true wireless o marcas reconocidas, estas opciones son solo algunas de las mejores ofertas para aprovechar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp OF