El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá una temperatura fresca este sábado 13 de diciembre, aunque repuntará ligeramente a partir de mañana. Estos son los detalles del clima:

Meteored prevé este sábado para Guadalajara nubes y claros la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 18 °C y por la tarde en torno a los 26 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 20 °C. Vientos del Norte a lo largo del día, con una velocidad media de 6 km/h.

Clima para Guadalajara

Sábado 27 – 8 °C Domingo 28 – 10 °C Lunes 26 – 10 °C

El pronostico del clima prevé temperaturas frescas este sábado, pero se incrementará ligeramente a partir de mañana .

Clima nacional

Para hoy, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la mencionada península; con lluvias fuertes en Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte).

Asimismo, se pronostican vientos de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por su parte, el nuevo frente frío (núm. 21) se extenderá en el transcurso del día sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de 40 a 60 km/h en las citadas regiones; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

