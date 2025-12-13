El truco de cocina para que la salsa de tomate no te dé acidez estomacal

La comida mexicana es un placer, pero a veces también puede generar malestar. Por eso, para evitar la acidez estomacal te compartimos un remedio a la hora de consumir tu salsa favorita.

La salsa de tomate , un básico en la cocina, a menudo presenta un sabor ácido que puede resultar incómodo para algunos. Sin embargo, existe un truco sencillo para neutralizar su acidez sin alterar su sabor característico: el bicarbonato de sodio .

El tomate es naturalmente ácido debido a compuestos como el ácido cítrico y el málico, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. El bicarbonato de sodio, un compuesto alcalino, neutraliza estos ácidos, logrando un sabor más balanceado . Para utilizarlo, se añade una pizca, aproximadamente un cuarto de cucharadita por cada medio litro de salsa, durante los últimos minutos de cocción. Esta reacción química no solo mejora el sabor, sino que también hace que la salsa sea más suave para el sistema digestivo .

Tradicionalmente, la sal y el azúcar se han utilizado para equilibrar los sabores de la salsa de tomate. Sin embargo, estas opciones pueden no ser adecuadas para quienes buscan reducir su consumo de sodio o azúcares refinados. Alternativas como zanahorias ralladas o pimientos rojos dulces aportan dulzura de manera natural, mientras que hierbas aromáticas como albahaca u orégano pueden reemplazar parcialmente la sal, enriqueciendo el sabor sin comprometer la salud.

Además de reducir la acidez en la salsa, el bicarbonato de sodio es un ingrediente multifacético en la cocina. En panadería, actúa como agente leudante al combinarse con ingredientes ácidos, produciendo masas más ligeras. En la preparación de legumbres, su adición al agua de remojo o cocción disminuye el tiempo necesario para ablandarlas y mejora su digestibilidad. También es útil en guisos o marinadas para suavizar sabores o ablandar carnes.

La acidez estomacal puede minimizarse mediante hábitos alimenticios saludables . Fraccionar las comidas en porciones pequeñas, evitar alimentos como frituras, cítricos y bebidas gaseosas, y mantener una postura adecuada después de comer son estrategias clave. Además, reducir el estrés mediante técnicas de relajación también puede contribuir a disminuir la incidencia de este malestar.

A diferencia de otros métodos como el uso de azúcar, el bicarbonato no agrega calorías ni afecta el perfil nutricional de la salsa . Además, su capacidad para neutralizar los ácidos de manera inmediata lo convierte en una solución práctica y efectiva, recomendada tanto para mejorar el sabor como para cuidar la salud digestiva.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

