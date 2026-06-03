Esta mañana de martes 3 de junio, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 07:30 horas— es de 17.30 pesos por billete verde, en promedio . La moneda mexicana se mantiene estable en la segunda jornada de la semana pese a las proyecciones bajistas que mantienen especialistas rumbo a la revisión del T-MEC el 1 de julio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 17.2945 pesos por un dólar estadounidense.

Las proyecciones bajistas del peso

Morgan Stanley, banco de inversión y una empresa multinacional estadounidense de servicios financieros, con sede en Nueva York, emitió un informe a finales de mayo a través de la plataforma Bloomberg en donde declaró que el peso mexicano, junto con otras monedas de América Latina, "prevé un panorama más desafiante [...] durante el segundo semestre" debido a factores como "inflación persistente, mayores tensiones geopolíticas y procesos electorales", los cuales mantienen en alza la incertidumbre en la región geopolítica .

El banco de Nueva York advirtió que el peso mexicano enfrenta uno de los riesgos más complejos del continente pese a la relativa estabilidad de sus proyecciones cambiarias . Explicó que el atractivo de carry del peso se ha reducido tras los recortes de tasas del Banco de México y que persiste incertidumbre asociada a la próxima revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá el 1 de julio, situación que podría incrementar la volatilidad cambiaria y seguir reduciendo el desempeño de la moneda nacional.

Morgan Stanley señaló que las "proyecciones para el peso mexicano probablemente tienen los riesgos bajistas más pronunciados", mientras la moneda "funciona como una cobertura atractiva frente a una desaceleración del crecimiento global".

La firma proyecta un tipo de cambio de 17.15 pesos por dólar en 2026 y de 17.40 en 2027 .

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¿De qué depende el ajuste del precio del dólar?

El precio del dólar en México depende de factores económicos, financieros y políticos , tanto locales como extranjeros.

Tasas de interés

Inflación

Crecimiento económico

Situación política

Remesas

Tipo de cambio del dólar HOY, 3 de junio de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 BBVA 16.46 17.60 Banorte 16.05 17.65 Banamex 16.74 17.73 Scotiabank 16.70 17.90

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

¿Dónde conviene más la compra y la venta de dólares HOY?

Según los datos de los bancos consultados durante la mañana de este 2 de junio, Banamex y Scotiabank son la mejor opción para la compra de dólares; mientras que para la venta de estas divisas, conviene más acudir a una sucursal de BBVA Bancomer o de Banorte.

Toma en cuenta que la venta es el precio al que tú compras dólares ( más alto ), y la compra es el precio al que el banco te compra tus dólares ( más bajo ).

Con información de DOF y Bloomberg.

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