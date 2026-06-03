¿Sientes que tu quincena desaparece al pisar el supermercado? Hoy es el día para cambiar eso. La Comer ha decidido extender la fiebre de descuentos con promociones que no querrás dejar pasar. Descubre cómo llenar tu carrito pagando mucho menos durante esta semana clave para tu bolsillo.

La famosa Temporada Naranja llega con su segundo folleto de ofertas, prometiendo aliviar la carga económica de los hogares mexicanos mediante descuentos directos y atractivas promociones cruzadas en múltiples departamentos.

¿Qué está pasando exactamente en el mundo del retail? La reconocida cadena de supermercados, junto con su formato hermano Fresko, ha lanzado una nueva ola de rebajas. Esta agresiva campaña comercial compite directamente con otras promociones de verano, consolidándose como un evento imperdible para los verdaderos cazadores de ofertas.

¿Cuándo y dónde puedes aprovechar esta oportunidad?

Las promociones oficiales están vigentes desde este miércoles 3 de junio hasta el próximo martes 9 de junio de 2026. Podrás encontrarlas disponibles tanto en todas las sucursales físicas a nivel nacional como a través de su plataforma digital de compras en línea.

¿Cómo sacarle el máximo provecho a tu visita? La clave fundamental está en planificar tus compras con anticipación, revisar el catálogo antes de salir de casa y enfocarte en las promociones de volumen. Las ofertas de 3x2 y 2x1 son ideales para armar un inventario a largo plazo inteligentemente.

Las Ofertas Estrella de la Semana en Cuidado Personal y Moda

Entre las promociones más destacadas de este nuevo folleto, el departamento de cuidado personal brilla con luz propia para los consumidores. Encontrarás un muy atractivo 3x2 en todos los tintes, fijadores, modeladores y accesorios para el cabello, lo cual resulta ideal para renovar tu estilo sin gastar una fortuna.

Si buscas renovar tu guardarropa básico o disfrutar de una buena lectura durante el fin de semana, también hay excelentes noticias. La tienda ofrece un 2x1 en toda la calcetería para dama y en una selección especial de libros, permitiéndote llevar el doble de artículos por el precio de uno.

Para los momentos de antojo, las tardes de películas o las reuniones familiares, el departamento de abarrotes definitivamente no se queda atrás. Destaca la promoción de 4x3 en todas las botanas de la marca Sabritas, una oportunidad perfecta para surtir la despensa de cara a los próximos eventos deportivos.

Lácteos, Limpieza del Hogar y el Tradicional Miércoles de Plaza

Los lácteos y productos refrigerados también forman parte integral de este gran festival de precios bajos que cautiva a los compradores. Hasta el 7 de junio, podrás disfrutar de un 3x2 en yoghurts Oikos, así como en todos los yoghurts y quesos empacados, excluyendo únicamente los alimentos fermentados del catálogo.

El cuidado y mantenimiento del hogar es otro pilar fundamental de esta agresiva campaña de rebajas de mitad de año. Tienes hasta el 10 de junio para aprovechar el 3x2 en detergentes, suavizantes y lavatrastes, una oferta que te permitirá mantener tu casa impecable mientras proteges tu economía doméstica diaria.

Además, al coincidir el inicio de este folleto con el tradicional Miércoles de Plaza, los ahorros en alimentos frescos se multiplican significativamente. Hoy puedes encontrar precios especiales en frutas y verduras de temporada, como la jugosa manzana Royal Gala a $69.90 el kilo o la fresca sandía Charleston a $16.50.

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Tips Rápidos para un Ahorro Inteligente y Estratégico

Para que tu visita al supermercado sea un éxito rotundo, te compartimos una lista de puntos clave y tips rápidos para maximizar tu presupuesto. Seguir estas recomendaciones te ayudará a evitar gastos hormiga y a concentrarte en las verdaderas oportunidades de ahorro que ofrece este folleto semanal.

Haz un inventario: Revisa tu despensa antes de salir para evitar compras impulsivas.

Revisa tu despensa antes de salir para evitar compras impulsivas. Compara precios: Usa tu calculadora para verificar el costo por unidad o litro.

Usa tu calculadora para verificar el costo por unidad o litro. Aprovecha el envío: Si compras en línea, busca alcanzar el mínimo para envío gratis.

Si compras en línea, busca alcanzar el mínimo para envío gratis. Revisa vigencias: Recuerda que algunas ofertas como los lácteos terminan el 7 de junio.

Aplicar estos sencillos consejos te permitirá navegar por los pasillos físicos o virtuales con un objetivo claro y definido. La tentación de llevar productos innecesarios siempre es grande, pero mantenerte apegado a tu lista garantizará que el beneficio económico sea real y tangible al final de tu jornada.

Es importante mencionar que estas promociones están sujetas a disponibilidad en cada sucursal, por lo que llegar temprano puede marcar la diferencia. Los artículos de mayor demanda, como los detergentes y las botanas, suelen agotarse rápidamente durante los primeros días de vigencia de este esperado folleto de descuentos.

Finalmente, mantente muy atento a las actualizaciones de precios, ya que la dinámica de la tienda puede sorprender con rebajas relámpago adicionales.

Lista completa de artículos al 3x2 del 3 al 9 de junio por la Temporada Naranja

Todas las sopas y arroz deshidratadas en sobre

Todos los frijoles procesados

Aceite La Gloria

Sales en bote Golden Hills

Garbanzo, lenteja, haba y maíz palomero Golden Hills

Moles Doña María

Todos los mariscos en conserva

Todas las especias y condimentos

Cereales Nestlé

Pastelitos Marinela

Pan dulce bimbo y Tía Rosa

Tés La Pastora y Davenport

Tés y tisanas GoldenHills

Todas las frutas en almíbar

Toda la dulcería de abarrotes

Todos los jugos, néctares y bebidas de fruta

Botanas Sabritas

Refrescos personales Pepsi

Refrescos sabores regulares y light Peñafiel

Palomitas para microondas Golden Hill

Todas las sangritas, margaritas, cocteles sin alcohol, piñas coladas y mezcladores

Todos los blanqueadores

Todos los jabones de lavandería

Todos los Limpiadores, pinol y cloralex

Todos los limpiadores para baño y pastillas sanitarias

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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